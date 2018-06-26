Сингапур назвал стоимость саммита лидеров США и КНДР

Власти Сингапура сообщили, что потратили 16,3 миллиона сингапурских долларов (12 млн долл. США) на проведение саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, передает Reuters.



По словам министра иностранных дел страны Вивиана Балакришнана, большая часть денег пошла на охрану. При этом он не сообщил более детальной информации.



Ранее премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун оценил стоимость мероприятия в Сингапуре в 20 миллионов долларов. Министр иностранных дел страны сказал, что это включает стоимость гостиничного номера Ким Чен Ына.



Эти сообщения вызвали гнев со стороны некоторых сингапурцев в социальных сетях.



Эксперты по маркетингу заявили, что реклама, полученная от проведения саммита, может быть для Сингапура более чем в 10 раз ценнее.

