Будапешт требует особого статуса для венгерского языка в Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия "будет сопротивляться", если новый украинский закон о языках, который придет на смену отмененному "закону Кивалова-Колесниченко", не даст венгерскому языку статус официального.



Об этом министр рассказал в интервью "Европейской правде".



Министр также заявил, что права венгерского меньшинства не должны сокращаться, а статуса официального для венгерского языка в Украине требует международное право.



"Есть фундаментальный принцип, из которого мы исходим: по международному праву, уже предоставленные меньшинствам права не могут уменьшаться. И если до этого наличие 10% венгров в населенном пункте или в районе позволяло определять язык этого меньшинства как официальный, а новый закон поднимет эту планку до 33% - то мы будем возражать", - заявил Сийярто.



По словам дипломата, Венгрия понимает, что украинское правительство стремится снизить российское влияние, в том числе путем принятия соответствующего закона о языке. Но Будапешт не согласен с тем, чтобы это отразилось на венгерском обществе.



"У меня один вопрос: если речь идет о русском языке, то как в этой картине появились мы, венгры? Мы хотим выйти оттуда! Такое впечатление, что Венгрия просто попала под раздачу! Но в любом случае - сопутствующие ли это разрушения, или так и планировалось, но ваши действия бьют по нам", - отметил Петер Сийярто.



При этом он опроверг обвинения о том, что в ситуации с образовательным законом Будапешт действовал под влиянием России.



"Нам известно о некой "мягкой дипломатии", когда преднамеренно распространяли слухи, мол, мы действуем под влиянием России. А это - просто ложь! Нам не нужна никакая Россия, чтобы определить, как защищать свое меньшинство", - заявил Сийярто.



Министр утверждает, что Венгрия "не пророссийская и не проамериканская. Она - провенгерская".



"Мы независимое государство и нас не волнует, что думает Россия о нашей политике в отношении меньшинств. Мы знаем одно: на Закарпатье венгры, их - примерно 150 тысяч, и мы стремимся защищать их права. И мы, в случае необходимости, будем защищать их от любого - от США, от России, от Новой Зеландии, от кого угодно", - добавил он.

