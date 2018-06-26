Супрун рассказала, как удалось уменьшить на 17 тысяч число вызовов неотложки

Супрун рассказала, как удалось уменьшить на 17 тысяч число вызовов неотложки

Благодаря действию программы реимбурсации (возмещения стоимости) лекарств на 17 тысяч уменьшилось количество вызовов "скорой помощи" из-за инсультов, инфарктов и приступов бронхиальной астмы.

Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун.

"По "доступным лекарствам" мы видим уже и результаты в клинической сфере - на 17 тысяч уменьшилось количество вызовов "скорой помощи" из-за инсульта, инфаркта и приступов бронхиальной астмы. 17 тыс. - это большой шаг вперед", - сказала Супрун в ходе расширенного совещания по обеспечению граждан лекарствами и медицинскими изделиями в понедельник.

По словам и.о. министра, в программе реимбурсации принимают участие около 7,5 тыс. аптек - каждая третья аптека. В то же время она подчеркнула, что местные власти должны работать над тем, чтобы увеличивать количество аптек в программе.

В ходе совещания Супрун также отметила, что на сегодня около 9 млн людей подписали декларации о медобслуживании с докторами.