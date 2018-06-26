Грицак: Большинство людей из "списка 47" под круглосуточной охраной

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявляет, что большинство людей из списка журналистов и общественных активистов, которые могли стать жертвами по заказу спецслужб РФ ("список 47"), сейчас под круглосуточной охраной, а также пообещал проинформировать о "российском следе" в деле журналиста Аркадия Бабченко.



На брифинге в понедельник в Киеве он заверил, что большая часть людей из этого списка находятся под круглосуточной охраной.



Отвечая на вопрос о расследовании дела А.Бабченко, глава СБУ сказал: "Обещаю, этот след (российский) уже есть. И мы о нем расскажем".



Как сообщалось, вечером 29 мая сначала СМИ, затем и власти Украины сообщили, что российского журналиста А.Бабченко, который с 2017 года работает на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома в Киеве. На следующий день глава СБУ заявил, что информация об "убийстве" А.Бабченко была частью спецоперации украинских правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на журналиста, а сам А.Бабченко вышел к собравшимся на брифинг представителям СМИ.



В тот же день стало известно о задержании организатора "убийства" А.Бабченко – Бориса Германа, который предложил своему знакомому участнику АТО $30 тыс. и передал ему часть суммы за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился. Всего организатор этого преступления говорил об устранении 30 человек в Украине.



Вскоре монах-волонтер, активист "Правого сектора" А.Цымбалюк, бывший иеродиакон Украинской православной церкви (Московского патриархата) и Украинской православной церкви Киевского патриархата Аристарх, сообщил, что является тем человеком, которому заказали убийство А.Бабченко, после чего он обратился с информацией в СБУ.



Позднее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о списке 47 потенциальных жертв.

