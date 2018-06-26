«Злые и трезвые», но... неонацисты. Или патриоты?

Что и говорить, прошедшие выходные в Украине удались на славу. Выполняя наставления внешних кураторов, украинцы старательно и повсеместно помогали и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун сокращать шумерское народонаселение совершенно безвизовой страны в центре Европы, возвращающейся в лоно цивилизации. В субботу-воскресенье украинцы взрывали друг друга, расстреливали из пистолетов и автоматов, чикали ножичками, просто ломали кости кулаками. Тон, как и следовало ожидать, задавали знаковые города, на которых и зиждется древняя нация, выбравшая Европу.



В Киеве хозяин забегаловки просто «мочканул» не понравившихся забухавших посетителей, которые громко матерились. Переходя в «первую столицу», напомним, что в Харькове из автомата расстреляли целую семью, в которой папа с мамой уже в лучшем из миров, а дите еще помучится. Не отстала «Жемчужина у моря»: в Одессе просто рванули охранную фирму, чтобы конкуренту жилось не так весело, как это подразумевает проживание на берегу Черного моря. Ну, и, конечно же, впереди национального возрождения путем очищения нации от вредных инородных «примесей» оказался «украинский Пьемонт» – Львов. Ему, оказывается, мало быть флагманом «розбудовы», который едва-едва учится убирать за собой, извините, говно и прочие следы жизнедеятельности продвинутых арийцев и укров вперемешку с шумерами. Ему, кажется, славу криминальной столицы нации с национальным колоритом подавай. Там, как уже известно всему миру, разгромили очередной цыганский (по-европейски надо говорить «ромский») лагерь. Группа тупорылых, но решительно настроенных малолеток целенаправленно пришли в лагерь, нашли 24-летнего парня и старательно изрезали его ножами. До смерти. Его брата – тоже. Под клинки живительной «очистки нации» попали 30-летяння мать и 10-летний сын, которые своим видом не убедили трипольских «заризяк», что они знакомы с творениями Антина Мухарского и Тараса Шевченко и прошли бы отбор в расово правильную нацию по методе Ларисы Ницой, не говоря уже об Ирине Фарион, у коих, небось, ладони горят от аплодисментов по поводу «акции».



Всех причастных к «выступлениям», как ни странно, «пенты» из Нацполиции взяли по горячим следам. То ли исполнители совсем уж тупые такие, то ли все уверены, что им за содеянное ничего не будет, если они расово правильно и патриотично обоснуют свои деяния, например, тем, что «Путин напал» и надо было что-то делать для победы нации и отражения «российской агрессии» в Донбассе. Кстати, о Донбассе. Там, как известно, идут боевые действия, связанные с тем, что «нэнька» не переднем крае цивилизации защищает общечеловеческие ценности и право каждого участвовать в гей-парадах, не оглядываясь на Кремль. Но в Донбассе, слава Богу, в эти дни трупов было меньше, что только и свидетельствует: враг внутри страны, там его надо искать и «мочить»...



Не зря же патриоты борются с внутренней «заразой». В этот понедельник свое вражеское нутро показал «Фейсбук», из которого, как собака брехню по селу, понесла свою «бздуру именно скрытая и скрывающаяся под видом патриотов «вата» с «сепарами» и даже недобитыми «колорадами». Сначала, давая определение явлению, написала уже упомянутая Балицкая: «Это проявление нацизма. И, по моему мнению, является результатом терпимости к утечке этого яда в наше общество

Перед властью появилась «вилка»: она должна выбирать, с кем и за что она – с демократией или только с нацвозрождением, с патриотами всех мастей или только с нациоориентированными «активистами», с законом или с разгулом криминала, от которого уже никто не защищен?

Но мы не только об этом. Удался и понедельник, который подвел некоторую теоретическую базу под зачистку нации от инородцев. И дело не в том, что первым «поплыл» и прозрел Совет Европы, где по поводу истребления ромов во Львове пресс-секретарь генсека этой организации Даниэль Гольтген в своем Twitter возопил: «Мы осуждаем нападение на ромов, о чем сегодня сообщила полиция. Мы напуганы, что на этот раз одного человека убили. Мы ожидаем полного и прозрачного расследования без промедления». Не этой компашке, где не слушают главу украинской делегации Вову Арьева по кличке «Бройлер» и мечтают за кремлевские деньги вернуть делегацию из России в зал заседаний, учить украинцев, как им побеждать Путина и его агентов в лице цыган в Галичине и по всей Украине.Оказывается, во Львове ножиками махали члены молодежной организации «Трезвая и злая молодежь», которая связана с ультраправым движением «Misanthropic Division» и гордо именует себя «социальными санитарами» национальной, как уже видно, ориентации. Тем более что, по информации журналистки и общественной активистки Виктории Балицкой, некоторые члены «мизантропического дивизиона» и «трезвых и злых» были близки и даже служили в полку «Азов», а акция против цыган – не первая. Ранее «трезвые и злые», но расово полноценные и генетически выверенные патриоты уже успешно мочили ромов подо Львовом, в поселке Рудное. Хотят они так же замочить наркоманов, алкашей, бездельничающих бомжей и всех прочих «асоциалов», которые позорят лик нации своим недостойным поведением и вливает в ее генотип самогон и прочую бормотуху с дурью.Ну, казалось бы, какие могут быть претензии к таким лыцарям и, можно даже сказать, побратимам, если полк «Азов» борется с Путиным, а из его «лав» (рядов то есть) пошло целое «азовское движение» – партия «Национальный корпус», «Национальные дружины» и т. д. и т. п.Но не зря же патриоты борются с внутренней «заразой». В этот понедельник свое вражеское нутро показал «Фейсбук», из которого, как собака брехню по селу, понесла свою «бздуру именно скрытая и скрывающаяся под видом патриотов «вата» с «сепарами» и даже недобитыми «колорадами». Сначала, давая определение явлению, написала уже упомянутая Балицкая: «Это проявление нацизма. И, по моему мнению, является результатом терпимости к утечке этого яда в наше общество со стороны отдельных представителей власти различных уровней. А также поддержки частью граждан таких методов. Просто завтра объектом нетерпимости может стать любой желающий. В том числе тот, кто вчера поддерживал».Вы представляете?! Посмела националистов-патриотов назвать «нацистами». А потом зашкварился и промоутер четырех крайне успешных гей-парадов в стране, к тому же нардеп и даже, не побоюсь этих слов, активист и успешный элитный квартировладелец Сергей Лещенко. Он вообще намекнул на причину происходящего разгула национального возрождения в форме уже не просто мелкого хулиганства, но откровенного тяжелого криминала. Тоже в «Фейсбуке» взволнованный Сирожа написал: «Безнаказанность предыдущих нападений на ромов привела к новому витку насилия и, как следствие, первой смерти. Руководство государства Украина, президент и министр внутренних дел, наконец должны определиться, на чьей они стороне – Европейской конвенции по правам человека или книги «Майн кампф». Волна расправ останавливается не заигрыванием с неонацистами, а неотвратимостью наказания для всех преступников, от карманных воров до высокопоставленных коррупционеров».Мощно и смело, да?! А главное – возразить нечего: и определение явления, и причина его разрастания правильны абсолютно. И я о том же. Одного не понимаю, почему и Балицкая, и Лещенко и прочие активисты-нацвозрожденцы засовывали в известное место свой язык и пальцы на «клаве» компа, когда «трезвые и злые» и прочие патриоты во Львове светились с другими своими акциями? Например, совсем недавно избивали стариков-ветеранов и рушили памятники в честь погибших солдат Великой Отечественной войны. Проводили оскорбляющие соседнюю страну антипольские манифестации, ставя под удар двухсторонние отношения между Варшавой и Киевом, и обливали зеленкой активистку Инну Иваночко за то, что она защищала Монумент Славы, который не подпадает под закон о декоммунизации. Избивали потенциальных побратимов из ЛГБТ-прайда и оскверняли могилу Героя Советского Союза Николая Кузнецова. Нет ответа на это вопрос......Это, собственно, и есть главная проблема: а что дальше? Сегодня Нацполиция убеждает общественность, что убийцам 24-летнего цыгана светит от 15 лет тюряги до пожизненного заключения. «За что?! – возмущенно вопят патриоты и побратимы. – Путин же у ворот!». Но с другой стороны – от внешних кураторов и кошельков, спонсоров и покровителей – тоже звучит немаловажный вопрос: способна ли действующая власть и унять патриотов и пресечь их криминальные деяния, угрожающие уже государственным устоям и самому имиджу постмайданной Украины, о котором еще недавно говорили как о «демократичном»? И перед властью появилась «вилка»: она должна выбирать, с кем и за что она – с демократией или только с нацвозрождением, с патриотами всех мастей или только с нациоориентированными «активистами», с законом или с разгулом криминала, от которого уже никто не защищен? А главное – для себя и для всех ответить, чего она больше боится: неонацистского переворота, если эти «пацаны», пользуясь безнаказанностью, усилятся чрезмерно и станут реально угрожать, или же того, что неонацисты и прочие радикалы перестанут быть опорой режима, будут обузданы силой закона, но тогда власть лишится и опоры и пугала для несогласных?Очень важны и другие вопросы. Например, за что будут платить внешние кураторы – за обуздание ксенофобии и нетерпимости в Украине или же за то, что радикалы по-прежнему будут нагнетать истерию и психоз и превращать страну в боевой таран «против Путина» и его «пятой колонны»? Сегодня якобы кураторы требуют первого и даже публично бьют по этому поводу тревогу, гораздо большую, чем в самой Украине. Но власть практически ничего не делает. Вот и что это означает: «кэрманычи» страны уже краев не видят и кладут с прибором на пожелания кураторов или же не могут обуздать радикалов, потому что кураторы осуждают их лишь на словах, а на деле поддерживают и используют для своих целей? Все заинтересованные в судьбе Украины застыли в ожидании ответов. И придется отвечать. Или делать так, чтобы вопросы никто не задавал. Во всяком случае, внутри Украины...