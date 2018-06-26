Украина увеличила запасы в ПХГ на 45%

Украина после завершения отопительного сезона увеличила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 3 млрд 361,55 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз". Так, с 8 апреля по 23 июня запасы в хранилищах возросли на 45,2% – с 7 млрд 435,16 млн куб. м до 10 млрд 796,71 млн куб. м. По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", 1-23 июня ПХГ пополнились на 1 млрд 231,47 млн куб. м (53,54 млн куб. м/сутки), в мае – на 1 млрд 632,04 млн куб. м (52,65 млн куб. м/сутки), 9-30 апреля – на 500,84 млн куб. м (22,77 млн куб. м/сутки).



При сохранении существующих объемов импорта и текущей внутренней добычи в июль страна войдет с запасами в хранилищах около 11,2 млрд куб. м.



Как сообщалось, в 2017 году суммарная закачка газа в хранилища превысила его отбор на 2,733 млрд куб. м, тогда как в 2016-м отбор превысил закачку на 2,002 млрд куб. м. Отбор по итогам 2017 года составил 6,415 млрд куб. м, закачка – 9,148 млрд куб. м.



"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

