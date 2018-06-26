Беглый олигарх Курченко поставляет уголь из ЛДНР в Украину под патронатом Порошенко, - СМИ

В 2017 году компании беглого олигарха Сергея Курченко «Газ Альянс» и «Петролиум-капитал» поставили в Украину 2,65 млн. тонн антрацита из России через посредников по непрямым контрактам со Швейцарией и Великобританией - по усредненной цене $99,3 за тонну, а напрямую из России - 12,1 тыс. тонн по средней цене $165,7. При этом на территории ЛДНР уголь продается в среднем по $24-25 долл. за тонну. Покровительство такой схеме оказывают люди из окружения Петра Порошенко, а именно экс-глава администрации президента Борис Ложкин.



Об этом пишет сайт From-ua в журналистском расследовании «Курченко по-новому. Как беглый олигарх Януковича и команда Порошенко наживаются на поставках донбасского угля в Украину».



Как известно, с марта 2017 года управление рядом украинских угольных и металлургических предприятий, которые находятся на территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР, было передано под «временную администрацию» зарегистрированной в Южной Осетии компании ЗАО «Внешторгсервис». При этом единственным поставщиком угля из оккупированных территорий стала принадлежащие Сергею Курченко компании "Газ-Альянс" и «Петролиум-капитал».



Журналисты выяснили, что с октября 2017 года подконтрольные Сергею Курченко компании экспортировали из России в другие страны более половины всего объема угля, вывезенного из ЛДНР. При этом на территории ЛДНР уголь продается в среднем по $24-25 долл. за тонну. В порту Ростова уголь стоит уже $60-80 за тонну. Экспортная цена ростовского антрацита находится в пределах от $100 до $160 за тонну в зависимости от фракции.



С помощью Курченко уголь Донбасса превращается в российский, а «Газ-Альянс» поставляет его российским и зарубежным потребителям, в том числе и в Польшу, Румынию, Турцию. Например, только по одному контракту с польской компанией Dolomit-oil Sp.z o.o с сентября до конца 2018 года будет поставлено 10 тыс. тонн украинского антрацита марки АКО.



Даже по приблизительным подсчетам, угольный бизнес приносит олигарху Курченко маржу минимум в 300%. При объеме экспорта угля из ЛДНР в пределах 10 млн. тонн в год маржа составляет от $550 млн. до $950 млн.



По данным Государственной фискальной службы, в январе-марте 2018 года Украина увеличила импорт каменного угля и антрацита на 57,6%, до 5,745 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основным поставщиком угля остается Россия.



И хотя на официальном уровне возможность поставок угля из ЛДНР в Украину опровергается, эксперты не сомневаются, что украинские компании покупают «ДНРовский» уголь под видом российского. Более того, транзитом через территорию Украины также идут поставки угля из окуппированного Донбасса в Польшу.



Журналисты предполагают, что такую схему Курченко может реализовывать по договоренности с президентом Петром Порошенко, с которым сохраняет тесный контакт через экс-главу администрации Бориса Ложкина. Именно у Ложкина и Порошенко в 2013 году Курченко приобрел медиа холдинг UMH Group, который по-прежнему работает и занимает достаточно лояльную позицию к Администрации Президента.



В качестве примера договоренностей журналисты приводят тот факт, что в 2016 году государственный «Укрэксимбанк» переуступил задолженность компании Курченко «Ветек Медиа Инвест» в размере 216,5 млн грн и 90 тыс долларов взятую как кредит на покупку UMH Group в 2013 году, подконтрольным самому Курченко компаниям ДП «Союз реализаторов Украины» и ООО «Петра Ойл» со значительным дисконтом, который, вероятнее всего и стал «отступными» для Порошенко.



По данным источников издания, в России крайне недовольны ситуацией, поскольку контроль над экспортом и фактически управление конфискованными у Рината Ахметова и других собственников предприятиями Донбасса были переданы Курченко вместе с обязательствами по наполнению бюджета ЛДНР и социального обеспечения его жителей. Однако «Внешторгсервис» не уплачивает налогов, возникла многомесячная задолженность по выплате зарплат сотрудникам предприятий. Кроме того, компании Курченко умышленно занижают объемы добычи угля и осуществляет вывоз неучтенного угля из территории ЛДНР.





В ближайшее время в России планируется проведение комплексного аудита экономики ЛДНР, планируется создание специальной межведомственной правительственной комиссии. В ряде российских ведомств уже открыто возмущаются такой неприкрытой наглостью, которую демонстрирует Курченко и настаивают на передаче управления предприятиями Донбасса более эффективному менеджеру.

