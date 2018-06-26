Все могут короли: Москва и Эр-Рияд договорились о нефтяном переделе мира?

Вчера нефть подешевела на $1,3 – до $74 за баррель. Наши СМИ назвали это «обвалом». Но времена дешевой нефти прошли. В прошлую субботу в Вене состоялись самые долгие переговоры ОПЕК+ за всю ее историю. Приняли выгодное всем решение – нарастить добычу на 1 млн. баррелей в сутки при сохранении общих ограничений до конца 2018 года. Настоящей сенсацией переговоров стало предложение РФ и Саудовской Аравии о создании новой организации для 24 стран ОПЕК и не-ОПЕК. Похоже, что, сидя рядом на футболе, Путин и молодой наследник саудовского престола успели договориться о переделе нефтяной карты мира...



Неисповедимы пути дипломатии и международных интересов. Еще недавно Саудовская Аравия была главным игроком в “глобальном нефтяном заговоре против России” и категорически отказывалась снижать добычу нефти. Отчего цены на черное золото обвалились до минимума и по прогнозам некоторых аналитиков сейчас должны были бы составлять $25 за баррель.



“Версии” не раз писали о том, что, удерживая нефтяные цены на максимально низком уровне, предыдущая администрация Белого дома надеялась обрушить экономику России. А Саудовская Аравия действовала вместе с американцами. По версии египетского публициста Имада Аннана, которую мы цитировали, в расчете на то, что Россия – колосс на нефтяных ногах – завалится (тем более в условиях санкций). И не сможет помочь режиму Асада в Сирии.



Эту же мысль изложил в феврале 2016-го американский журнал The Fiscal Times: “Половина российского бюджета зависит от нефтяной отрасли, поэтому снижение цен на нефть может быть результатом продуманной политики Эр-Рияда и Вашингтона с целью ударить по экономике РФ”.



Но парадокс в том, что низкие цены на нефть оказались одинаково болезненными как для России, так и для других нефтедобывающих стран, в первую очередь – для все той же Саудовской Аравии. За первый неполный прошлый год “эксперимента” ее валютные резервы сократились на $73 млрд., из зарубежных инвестиционных фондов были отозваны еще активы на $70 млрд.



Более того, Саудовская Аравия впервые за 25 лет вышла на рынок заимствований и одолжила у частных кредиторов $10 млрд. на 5 лет. Финансисты подсчитали, что при сохранении обычного режима расходов резервный фонд в размере $654,5 млрд. мог полностью исчерпаться. А жить экономно саудиты отвыкли.



Также колоссальные потери понесли американские добытчики сланцевого газа. Фактически вся эта отрасль оказалась на грани банкротства и прекращения существования. Не удивительно, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах заинтересованные лобби поставили вопрос: стоит ли дальше давить на Россию таким откровенно самоубийственным способом или можно действовать иначе, а цены на нефть отпустить?



Трамп дипломатично самоустранился от прямого ответа на вопрос, намекнув, что голосование по вопросу о сокращении нефтедобычи зависит от Саудовской Аравии, которая располагает в ОПЕК своего рода “золотой акцией”. А позиция королевства определяется волей правителя, поскольку демократия еще не добралась до Эр-Рияда.



Главой Саудовской Аравии является 83-летний сын основателя страны король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Он взошел на трон 23 января 2015 года, после смерти своего 90-летнего брата. Но в силу преклонного возраста короля фактическим “канцлером” Саудовской Аравии (как сказала бы Тимошенко) последние несколько лет являлся наследный принц Мохаммед бин Найеф – выпускник колледжа Льюиса и Кларка в штате Орегон.



Считается, что бин Найеф с 2014 года лично курировал антироссийское направление и помощь врагам Башара Асада в Сирии. Именно он был инициатором длительного отказа Саудовской Аравии от ограничения добычи нефти в рамках ОПЕК. И удостоился длительной персональной аудиенции с тогдашним президентом США Бараком Обамой в Овальном кабинете.



В то же время еще один представитель многочисленной когорты принцев – Мухаммед бин Салман возглавлял непопулярное на тот момент направление – связи с Москвой. Он несколько раз бывал в России. Последний раз – 14 июня на футбольном матче Россия – Саудовская Аравия.





Перед этим – год назад, 30 мая 2017 года. Тогда на встрече с Владимиром Путиным оба заявили, что углубят сотрудничество в области нефти и будут работать над снижением своих разногласий по поводу Сирии. Путин охарактеризовал Мохаммеда бин Салмана “очень надежным партнером, с которым можно договориться и быть уверенным, что эти соглашения будут выполнены". И повторил то же самое на аудиенции перед футболом.Между этими двумя визитами саудовский принц из статуса просто члена королевской семьи переместился на позицию нового правителя Саудовской Аравии. Кто бы мог подумать, что меньше чем через месяц после его вояжа в Россию, а также после визита Дональда Трампа в Эр-Рияд престарелый король Саудовской Аравии примет сенсационное решение и официально сменит наследника.21 июня 2017 года вместо влиятельного Мохаммеда бин Найефа этот пост получил 31-летний Мухаммед бин Салман. Слишком молодой и далеко не первый в очереди на престолонаследие, так как является сыном третьей жены короля.За время его непродолжительно правления Саудовская Аравия не только стала активным сторонником идеи сокращения добычи нефти (суммарно на 1,8 млн. баррелей в сутки), но и явно сблизилась с Россией в международных вопросах.На последней встрече ОПЕК+ в Вене от саудовского министра энергетики Халедааль-Фалеха исходил месседж о возможном вступлении России в ОПЕК в качестве наблюдателя. Он всячески подчеркивал, что это "мы пригласили Россию как наблюдателя и надеемся, что они рассмотрят это и подадут заявку. Могу вас заверить: остальные члены ОПЕК будут только рады этому".Но еще большей сенсацией стала новость о том, что Россия, которая пока не рассматривает возможность постоянного членства в ОПЕК, может вместе с Саудовской Аравией создать параллельную структуру для 24 стран ОПЕК и не-ОПЕК, участвующих в сделке по ограничению добычи нефти. Что, без сомнения, является более комфортным форматом и для Москвы, и для Эр-Рияда.Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что правила работы новой структуры будут отличаться от правил ОПЕК. В частности, может быть изменен принцип "один член – один голос". Благодаря чему крупные производители, в том числе Саудовская Аравия и Россия, могут получить больший вес при голосовании.Очертания новой организации прояснятся в течение трех ближайших месяцев, когда Россия и ОПЕК подготовят проект решения об институализации своих отношений. Уже известно, что у создаваемой структуры по аналогии с ОПЕК будет свой секретариат. Но о ликвидации ОПЕК как организации речь не идет. Так же неизвестно, как будет назваться объединение.Но эксперты вспомнили, как некоторое время назад глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что после завершения сделки по ограничению добычи диалог может продолжиться в формате Форума нефтедобывающих стран. Который будет собираться раз в квартал или раз в полгода для обсуждения текущей ситуации на рынках, проблем нефтяной отрасли и так далее.Если планы воплотятся в жизнь, решение о создании нового картеля будет приниматься на следующей встрече ОПЕК+ в декабря в Вене. Но говорить детальнее пока рано. Помешать процессу могут очень многие субъективные факторы.Во-первых, как показала встреча в Вене, у двух крупнейших ближневосточных нефтедобытчиков – Ирана и Саудовской Аравии – сохраняются непримиримые разногласия. Две страны жестко конфликтуют на религиозной почве (шииты–сунниты) и некоторое время назад чуть не дошли до войны. Разрыв дипотношений ряда мусульманских стран с Катаром – часть этой истории.Россия пытается играть роль посредника между враждующими сторонами, что было хорошо заметно на переговорах в Вене, где Иран отказывался поднимать добычу назло Саудовской Аравии. Но быть “другом врага” в арабском мире – сложная и рискованная дипломатическая игра, а потому непредсказуемая.Во-вторых, внутренние интриги в саудовском королевстве угрожают не только политическому будущему наследного принца, но и его жизни. За последнее время Мухаммед бин Салман пережил несколько покушений. А арестовав за коррупцию 11 принцев, которые были помещены под стражу в пятизвездочный отель, и отправив, по слухам, под домашний арест всесильного бин Найефа, нажил еще больше врагов. Нет сомнений, что они не остановятся ни перед чем, и принцу будет непросто выполнить задачу-минимум: дожить до коронации.Что же касается цен на нефть, то решение ОПЕК+ о наращивании добычи на 1 млн. баррелей, как видно по первой реакции рынка, не обрушит их, так как потребность в дополнительной нефти превышает 2 млн. баррелей в сутки. А реальный рост едва ли достигнет 800 тыс. баррелей.Цель данного шага – дать возможность всем участникам переговоров выполнить свои контракты. Квоты на дополнительную добычу будут распределяться пропорционально. Уже известно, что российская добыча может вырасти на 170-200 тыс. баррелей в сутки. Всего же сделка по ограничению добычи нефти до конца этого года принесет в бюджеты России и Саудовской Аравии, по экспертным подсчетам, в общей сложности около $40 млрд. Бабло таки побеждает... все! От религиозных разногласий до геополитических интриг.