Путин – Трамп: им нужны победы и союзники и без Украины?

В информационной шелухе последних дней, отмеченной фейками, неопределенностью многих перспектив и вполне определенным идиотизмом многих экспертов-прогнозистов, внезапно всплыла очень конкретная дата – 15 июля 2018 года. И это не только окончание Чемпионата мира по футболу в России, после которого, многие об этом говорят, у президента этой страны Владимира Путина исчезнут последние сдерживающие его факторы и он таки покажет «кузькину мать» всем, кто паскудно и обидно для него пользовался его вынужденной сдержанностью. Это еще и дата возможного рандеву.



По общему мнению, одного из наивысших рандеву, которые только возможны на этой грешной планете. Крупнейшая австрийская газета «Kronen Zeitung» сообщила, что в этот день в Вене, столице как бы совсем нейтральной Австрии, встретятся президенты России и США. И что туда несколько дней назад уже прибыли российские и американские дипломаты, чтобы прояснить детали встречи, и по-разному просочились и открыто приехали группы специалистов по безопасности. Это и понятно – Владимира Путина и Дональда Трампа охраняют так, что готовятся и стоят на ушах по этому поводу все и задолго.



Ни Москва, ни Вашингтон эти слухи не опровергают и не подтверждают. Равно как и не комментируют всевозможные отдающие конспирологией объяснения выбора даты. Дескать, хотели встретиться до саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Брюсселе, чтобы на нем ничего не случилось. Или сразу после него, чтобы сверить карты, если что-то все же случится и саммит, например, захочет как-то более тесно «очленить» Украину (в столице Бельгии точно будет в это время президент Украины Петр Порошенко) или Грузию, которая тоже активно и настойчиво скребется в дверь Альянса. А Украина и Грузия как члены НАТО это, по мнению Москвы, «окружение России» и «возрастание угроз ее интересам и безопасности». Но остановились на 15 июля, чтобы предупредить Россию, дабы она не слишком «мстила». Ну и, конечно же, чтобы подпортить финал ЧМ лично Путину: он-де вынужден будет мотаться по Европе, а не наблюдать финальный поединок мундиаля.



Все это может быть, но, как вы понимаете, не очевидно. Потому что и у Путина, и у Трампа, кроме тупой конспирологии, есть похожие и персональные, и геополитические мотивы для личной встречи. Им обоим одинаково и по сходным причинам, несколько, правда, отличающимся в нюансах, нужны победы и союзники. И в первую очередь, некие союзнические отношения нужны им самим. Ну, чтобы дух перевести и не докучать друг другу, когда каждый будет разгребать «свое болото».



И у Путина, и у Трампа, кроме тупой конспирологии, есть похожие и персональные, и геополитические мотивы для личной встречи. Им обоим одинаково и по сходным причинам, несколько, правда, отличающимся в нюансах, нужны победы и союзники. И в первую очередь, некие союзнические отношения нужны им самим. Ну, чтобы дух перевести и не докучать друг другу, когда каждый будет разгребать «свое болото»



Американское аналитическое издание The National Interest, специализирующееся на военно-политической тематике, предупредило, что спецы по национальной безопасности в США тупо забыли, как следует вести себя с ядерной державой, и намеренно дразнят Россию. «...Позабывали концепции ядерного сдерживания времен холодной войны и уроки дипломатии с ядерной державой



Украина – одна из проблемных зон. Самое страшное для нее то, что она может стать частью, «картой», которой могут сыграть втемную, при этой сделке и размене. США при демократах начали использовать Украину как агрессивный таран против России. А теперь Украина при Трампе все больше и больше превращается в чемодан без ручки, который бросить как бы геополитически жалко, но и нести (то есть содержать) накладно

Позиция обоих президентов в их родных странах, как ни странно, похожи.они оба популярны. С той только разницей, что Трамп наращивает свою популярность после своих последних мировых инициатив и встреч (торговые войны с Китаем и ЕС, защищающие американские интересы и рынки, ядерное разоружение и обуздание лидера КНДР Ким Чен Ына и т. д.). В результате своей экстравагантной, но последовательной политики по «деланью Америки снова великой» Трамп нарастил поддержку своей персоны по меньшей мере среди его однопартийцев-республиканцев. По данным соцопроса, проведенного с 11 по 17 июня сего года американской аналитической компанией «Gallup», в последние недели 90% республиканцев выразили одобрение деятельности Трампа. А уровень его поддержки среди людей с независимыми политическими взглядами также вырос до 42%. Средний же уровень одобрения работы президента США Дональда Трампа среди американцев на сегодня составляет в среднем 45%. Это мощно. А если работа Трампа поможет республиканцам и на выборах в Сенат осенью этого года, то ему и вообще будет наплевать, что среди демократов его рейтинг по-прежнему низок – на уровне 10%.У Путина, тоже как ни странно, дела с популярностью похуже. Его внешнеполитическая деятельность по «вставанию России с колен» на международной арене по-прежнему зашкаливает максимумы. А вот внутри России в связи с повышением пенсионного возраста (с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин) рейтинг Путина практически обвалился. Как сообщает Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), с 10 по 17 июня 2018-го рейтинг Путина снизился с 62% до 54%, а уровень одобрения его за тот же период времени упал с 77% до 72%. Главное недовольство вызвали подлость, цинизм и коварство, с которыми это было проделано. И вопреки прежним заверениям Путина возраст не повышать, и в день начала ЧМ, когда сборная России «сделала» сборную Саудовской Аравии 5:0. Радость победы была сильно нивелирована инициативой руководства, которое, похоже, просто нашло удобный момент, чтобы «опустить» народ: дескать, будут бухать, радоваться, а когда протрезвеют, дело будет сделано. Дело и было сделано – на Путина впервые так массово положили с прибором...Вот в этой ситуации Трампу нужно наращивать победы и закреплять успехи, чтобы надеяться на переизбрание президентом в 2020 году повторно. Ну, а Путин, по идее, должен компенсировать потери. Если, конечно, ему это зачем-то нужно. Например, чтобы продолжать олигархически «доить» Россию в прежней спокойной обстановке. На снижение рейтинга властей и лично Путина повлиял и рост цен на бензин, но это дело олигархов, и Путин тут не будет сильно вмешиваться – он же, судя по всему, тоже в доле прибылей, вызванных повышением цен на топливо. И, в принципе, а как же иначе?..ситуация в США и в России с отношением друг к другу несколько отличается, что, понятное дело, не может не вносить свои нюансы в отношения и между президентами. В США полярность отношения определяется страхом, откровенной глупостью и осторожностью. Например, только в этом году дошло до того, что журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира по состоянию на 2018 год, но не внес туда... Путина. Там были Трамп, Эммануэль Макрон, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын, британский принц Гарри и даже его жена Меган Маркл, а вот Путина не было. Притом что рейтинг самых влиятельных людей мира составляется журналом Time с 1999 года, и Путин попадал в него шесть раз. Более того, журнал присуждает звание «Человек года», и Путин был признан им в 2007 году. Ну когда он на Мюнхенской конференции по безопасности предупредил всех, что «Россия встает с колен». И вот так страх и ненависть застили глаза американцам. По-детски или по-страусиному: закрыл глаза, засунул голову в песок, и Путин исчез...И в то же время американское аналитическое издание The National Interest, специализирующееся на военно-политической тематике, предупредило, что спецы по национальной безопасности в США тупо забыли, как следует вести себя с ядерной державой, и намеренно дразнят Россию. «...Позабывали концепции ядерного сдерживания времен холодной войны и уроки дипломатии с ядерной державой. За последние 25 лет Вашингтон слишком привык к миру без сверхдержав, где единственная реальная угроза исходит от терроризма. ...У людей очень поверхностные представления о противостоянии сверхдержав. Многие не имеют ни малейшего представления о ядерной стратегии и ядерном сдерживании, не говоря уже о механизмах эскалации конфликтов. По одним их разговорам можно понять: игра в борьбу с терроризмом и подавление мятежей затянулась, люди даже на высшем уровне попросту перестали понимать, с чем имеют дело», – написал Майкл Кофман, аналитик корпорации CNA и научный сотрудник Института Кеннана.По словам этого Кофмана, может вообще так статься, что американской дипломатии потребуется новый Карибский кризис, чтобы наконец осознать, чем может обернуться конфронтация с ядерной сверхдержавой Россией. «Не хотелось бы так говорить, но, может, оно и к лучшему. Я и правда считаю, что такой кризис не помешает – пусть люди хоть немного повзрослеют», – резюмировал аналитик.В России период примитивной романтичной «трампофилии» уже давно сошел на нет. Ей на смену пришла прагматичная и, как многое в политике, циничная любовь к Трампу. Он, по мнению трезвых и дальновидных экспертов и аналитиков, по-любому объективно выгоден России. Не смог выполнить свои предвыборные обещания наладить добрые отношения с Россией? Ну и хрен с ними, с такими отношениями. Но все равно Трамп своей политикой приоритетного отстаивания американских интересов любой ценой, даже ценой благосостояния прежних союзников и вассалов по НАТО и ЕС, разваливает и ослабляет антироссийский западный монолит и вообще единство Запада. Все чаще американские союзники будут спасаться от «величия Америки» по Трампу бегством и поиском новых «сюзеренов» и союзников, а Путин и Россия – тут как тут! Целование не взасос, конечно, на первых порах, но обнюхивания и предварительные ласки уже начнутся. А это все искомые и потенциальные союзники России на Западе.В этом же ключе Москва просто обязана положительно для себя оценивать и торговую войну США с Китаем. На данном этапе Китай и США тоже будут искать союзника в России. Вместо того, чтобы раздерибанить планету на двоих – что вполне логично, учитывая потенциал двух стран – и в ус не дуть. А так Россия и Путин смогут играть на этих противоречиях и дальше «вставать с колен» – до уровня реальной сверхдержавы. Во всех отношениях, а не только в военном. Если получится, разумеется...И теперь, конечно, важно представлять, что нужно Трампу: победа в этом деле конфронтации ради «Великой Америки» по всей планете или же ее предотвращение. И для чего ему союзники и Путин конкретно – для войны или для упрочения мира, но на новых принципах, им же придуманных. Особенно с учетом того, что Трамп, повторяю, фактически объявил торговые войны ЕС и Китаю. Точно так же всем – и Трампу, и миру – нужно знать или хотя бы предугадывать и анализировать планы Путина. И насчет дальнейших действий, и насчет союзников.Вот поэтому и такое повышенное внимание к встрече Трамп – Путин. Единственный раз они провели полноценную личную встречу на полях прошлогоднего летнего саммита G-20 в Гамбурге. Второй раз пересеклись на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, но переговоры не проводили, а ограничились лишь коротким диалогом перед церемонией фотографирования. Теперь вот третье «збиговысько» на высоком уровне. Все ждут, возможно, некоей «Большой сделки» по всему перечню мировых проблем – от войны на Ближнем Востоке до борьбы с терроризмом и распространением ядерного оружия. И все даже надеются на какой-то размен того, что нужно США, на то, чего хотела бы Россия.И вот тут-то и всплывает и Украина – одна из проблемных зон. Самое страшное для нее то, что она может стать частью, «картой», которой могут сыграть втемную, при этой сделке и размене. США при демократах начали использовать Украину как агрессивный таран против России. А теперь Украина при Трампе все больше и больше превращается в чемодан без ручки, который бросить как бы геополитически жалко, но и нести (то есть содержать) накладно. Плюс те внутренние проблемы в Украине, связанные с коррупцией и тотальным разворовыванием как своих национальных ресурсов, так и иностранной помощи и кредитов. Все это и предопределяет так называемую «усталость от Украины», которой, как огня, боится правящий киевский режим и всячески демонстрирует Западу свою «нужность и необходимость».Поэтому Путин и Трамп, если встретятся, все же вряд ли смогут обойти украинский вопрос. А президенты, скорее всего, таки встретятся, ибо МИД России уже анонсировал 27 июня 2018 года встречу своего главы Сергея Лаврова с советником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном, который летит в Москву. И значит, к чему готовиться Киеву? Диспозиция в Донбассе по максимуму остается прежней: либо война до победного конца и победа Киева, либо тоже война, поражение Украины и выполнение «Минских соглашний-2», обеспечивающих мир, но меняющих кардинально всю Украину. Второй вариант с миротворцами ООН или же без них – не так и важно. Важно, что «Минск-2» может похоронить такую Украину, какой она есть сейчас.России это максимально выгодно, США – максимально нет. Следовательно, Путин и Трамп если и будут торговаться Украиной, то только для того, чтобы победил промежуточный вариант «ни нашим, ни вашим». А это и есть «заморозка» конфликта, сброс в балласт. До лучших времен. Когда либо ишаки все сдохнут, либо падишахи перемрут. Но с возможностью всегда этот конфликт раздухарить и использовать в своих целях. Хорошо ли это? По большому счету, вряд ли, если Украина хочет сохранить свою территориальную целостность с ЛДНР. Но в данный момент, может, хоть стрелять перестанут......А есть же еще Крым, на возвращении которого настаивает Киев, а все остальные всячески пытаются вынести, как говорится, за скобки. И ведь выносят...Очень может «помочь» Украине на переговорах Путина с Трампом по Донбассу ее внутренний идиот… пардон, патриотизм. Трампа недавно внесли в базу сайта «Миротворец» за то, что он публично назвал Крым «российским», а саму Украину «самой коррумпированной страной». «...Очередное проявление идиотизма создателей этого сайта. Деятельность «Миротворца» в последние месяцы свидетельствует, что жанр себя исчерпал. Этот сайт работает, скорее, против своих отцов-содержателей, дискредитируя их и доводя их идеи до абсурда. Все это способствует самоизоляции страны. Все больше европейцев убеждаются в том, что Украина превращается в филиал сумасшедшего дома с пациентами у власти», – заявил по этому поводу руководитель аналитического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. Вот будет весело, если Трамп при обсуждении украинского вопроса вспомнит, как его публично «выполоскали» за сказанные им слова...