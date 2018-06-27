Организатор нападения на лагерь ромов во Львове получал инструкции через соцсети – Геращенко

Организатор нападения на лагерь ромов под Львовом в ночь на воскресенье, в результате которого погиб один человек и трое были ранены, получал инструкции через социальные сети, также ему обещали деньги за организацию подобных атак, заявил народный депутат от "Народного фронта", член коллегии МВД Антон Геращенко.



"Цель стояла именно убить, покалечить, а не просто напугать. На сегодня я могу уверенно сказать, что организатор связывался через соцсети с определенными лицами, которые обещали ему деньги за организацию этих нападений", - сказал А.Геращенко в программе "Вечерний прайм" на телеканале "112 Украина".



Он также не исключил, что произошедший погром был "действием российских спецслужб с тем, чтобы возбуждать межнациональную и расовую рознь в Украине".



Как сообщалось, вследствие нападения неизвестных на ромский лагерь на окраине Львова вечером 23 июня один человек погиб и четверо получили ранения, в том числе 10-летний ребенок.



В понедельник, 25 июня, правоохранители сообщили о задержании восьми человек, в том числе организатора нападения; большинству задержанных – 16-18 лет, они ученики одной из местных школ и профтехучилища. Задержанные признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь".



Полиция объявила подозрение семи несовершеннолетним в совершении преступления, предусмотренного ст.296 (хулиганство), а 20-летнему организатору нападения – по ст.115 (преднамеренное убийство группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Украины.



Глава СБУ Василий Грицак не исключает, что за нападением на ромов во Львове может стоять РФ. Прокуратура Львовской области проинформировала, что правоохранители установили причастность 11 жителей Львова и прилегающих сел к нападению на лагерь ромов.

