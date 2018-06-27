День Конституции, а все разбегаются...

...Уверен: это была замечательная по накалу страстей и глубине взаимопонимания беседа премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и главы МИД Великобритании Бориса Джонсона. Чтобы навсегда войти в анналы и там навеки закрепиться как образец, им не хватало явно только Ганны Гопко и Ирины Геращенко, которые в последнее время в ранге «великих мыслительниц века» воздействуют на IQ окружающих и отвечают за формирование положительного имиджа Украины в мире. Но зато рядом был глава МИД Украины Павел Климкин, а значит, понятно, почему Джонсон так и не пришел в сознание.



Ну, когда общался с Гройсманом и отвечал на его рассказы об Украине, которая не только получила безвиз, но и собирается строить гиперлупы, чтобы по ним беспрепятственно отправить украинцев в Европу, где адреса и цели уже давно известны. Братислава – чудесная кава, Вена – опера, Париж – дивные круассаны, как последнее, чего не хватает древней нации на родной земле...



Короче, это был чудесный диалог. Джонсон с ходу, чтобы не вспоминать точно, кто это перед ним, но и не опростоволоситься, а быть в евротренде, залепил Гройсману прямо в лоб: «Украина сегодня в политическом смысле выигрывает битву идей и побеждает на пути реформ и преобразований, с которого нельзя свернуть». У Джонсона в методичке на эту встречу помощниками так и записано тезисно: «Украина. Реформы. Похвалить, но денег даже не обещать, кто бы там ни был». Гройсман опешил от такого напора и рассказал Джонсону, какого прекрасного «ВАСю» (Высший антикоррупционный суд) они соорудили в Украине, чтобы все там было хорошо и, может быть, даже прекрасно. А потом, как сообщили расово правильные и патриотичные информагентства, поведал британцу о «текущей экономической ситуации в Украине и раскрыл детали последних решений». Джонсон ничего не понял, но тут встреча закончилась, и общее недоумение рассеялось, как еле заметный туманец над копенгагенской русалкой по утрам...



«Что нужно бывшему директору винницкого рынка в столице Дании?», – спросите вы. А я вам отвечу: так реформы и безвиз же. Это первое. А во-вторых, в это время в Датском королевстве случилась Вторая международная конференция по вопросам реформ в Украине. И Гройсман по этому поводу уверен, что осилит «двусторонние переговоры с главой правительства Дании Ларсом Люкке Расмуссеном, встретится с руководителями ведущих датских компаний, проведет ряд переговоров в Министерстве иностранных дел Королевства». А также, как в Украине бабушек у подъезда, всячески охмурит украинскими реформами представителей других стран, которые еще вынуждены отдавать должное геополитическому атавизму современности – умно и пространно говорить о поддержке курса Украины после евромайдана и мило улыбаться.



И, в принципе, поскольку денег никто не дал и даже не обещал, у Гройсмана, судя по диалогу с Джонсоном, все получилось. Там даже была глава МИД Канады Христя Фриланд, которая тоже отдала должное украинским реформам, над которыми денно и нощно корпит Гройсман. Но при этом мудрая Христя и словом не упомянула, как ее дед по материнской линии Михаил Хомяк активно сотрудничал с нацистами, был главным редактором замечательной с точки зрения Нюрнбергского трибунала украиноязычной газеты «Краківські вісті» и всячески поддерживал окончательное решение «еврейского вопроса» по лекалам Адольфа Гитлера и его подчиненных – тезки Эйхмана и «душки» Генриха Гиммлера. Сами понимаете: время не то, дед уже умер, Гройсман гордится, что он украинец, а самое главное – это украинские реформы и интеграция Украины в ЕС и НАТО...



По словам Романенко, несмотря на реформы, демографическая катастрофа – главная проблема Украины на сегодняшний день. «Семь миллионов человек находятся за границей. Это означает, что приблизительно треть населения Украины сегодня уходит туда – в Россию, в Польшу, куда-то на Запад. Это означает, что остаются самые пассивные и самые непродуктивные. Фактически у нас только около шести миллионов человек производят какую-то добавочную стоимость

Выделение деньжищ, правда, произойдет после ратификации документа в Раде и выполнения Украиной условий, которые будут прописаны в меморандуме. Но разве могут эти крайне добрые европейцы, понимающие душу и прочий «ливер» украинцев, написать что-то еще кроме: больше леса-кругляка, больше гастарбайтеров, дешевых и безотказных, больше почек и роговиц!

Но мы вообще не об этом. Мы – о реформах, в дивном флере которых Украина подошла к 22-й годовщине своей Конституции, где не хватает, судя по всему, только одного – записи о том, что интеграция в НАТО и ЕС является национальной идеей и магистральным путем развития. Но последствия этих реформ ощущает на себе каждый украинец. И голосует за них. Прежде всего, ногами...Как? Очень просто: не ожидая, когда с евроинтеграцией раздуплятся как в Украине, так и в самом ЕС, украинцы интегрируются самостоятельно. Куда попало, в самые разные стороны. Недавно, идя навстречу Конституции, этому хранилищу прав и свобод самой древней нации, в эфире UkrLife политолог Юрий Романенко, который собственный зад рвал на немецкие кресты в поддержке «евромайдана» и открывающихся после него светлых перспектив, признал: успехи есть, но пользоваться ими дома украинцы хотят все меньше и меньше. Предпочитают сдрыскивать и наслаждаться жизнью и свободой где-то подальше.Так вот, по словам Романенко, несмотря на реформы, демографическая катастрофа – главная проблема Украины на сегодняшний день. «Семь миллионов человек находятся за границей. Это означает, что приблизительно треть населения Украины сегодня уходит туда – в Россию, в Польшу, куда-то на Запад. Это означает, что остаются самые пассивные и самые непродуктивные. Фактически у нас только около шести миллионов человек производят какую-то добавочную стоимость. Эти люди, в наибольшей степени из среднего класса, подвержены тому, чтобы уходить за границу. Еще оставшиеся 6 миллионов – это бюджетники, силовики, которые не очень продуктивные и которых кормят вот эти вот первые шесть. Остаются еще 12-13 миллионов пенсионеров, ведь мы же точно не знаем, сколько у нас населения в стране, остаются еще 6 миллионов детей, которых тоже необходимо кормить, и остается масса проблем, о которых мы все знаем», – сказал он. Ценное, надо сказать, признание. И, понятное дело, правдивое. Потому что оно звучит не из Кремля, где только то и делают, что занимаются грязными инсинуациями в сторону Украины, ее реформ, интеграции и Гройсмана с Гопко и Климкиным лично.Вторит ему и нардеп Вадим Рабинович, возглавляющий оптимистическую украинскую партию «За життя» («За жизнь» или «Лехаим»): «Говорят, что 8 миллионов обладателей так и не воспользовались пока своим биометрическим паспортом – они ждут своего часа. Часа для чего? Чтобы покинуть свою Родину, будучи задавленным нищетой и голодом, не имея возможности заработать здесь? Убежать от тотальной коррупции во всех вертикалях власти? Еще 8 миллионов ждут выезда за рубеж, чтобы поднимать Польшу, Чехию, Венгрию или США. В одной только Польше и так сегодня 4,5 миллиона украинцев уже обосновываются по-серьезному. ...Нам надо любыми путями возвращать своих детей домой». Но специалисты сайта «Emigranto.Ru», решив по-быстрячку подсуетиться и превратить бегство украинцев из своей страны в прибыльный бизнес, рассказали, почему с затеей Рабиновича ничего не получится. По данным сайта, уже известен «круг основных причин, толкающих украинцев на переезд: военные действия; излишняя бюрократия; по-прежнему высокий уровень коррупции, несмотря на все попытки реформировать систему власти; расшатавшаяся экономика; предельно низкий уровень социальной защиты населения»....Но по-любому, идя навстречу Дню Конституции, мы просто обязаны славить Основной Закон. И «евромайдан». Первый дал нам право уходить от «негараздов», а второй «започаткувал» реформы, которые сделали невозможной жизнь дома, но подтолкнули к евроинтеграции. Наряду с новым законом о трансплантации органов имени Ульяны Супрун: теперь каждый, даже тот, у кого нет денег совсем, может выбрать Европу. Пусть и не целиком, но по частям – продать туда почку, печень или на худой конец роговицу глаза и увидеть, как там расцветает свобода. В том числе и с нашим шумерским участием.Это, кажется, и имел в виду министр Джонсон, приветствуя славные украинские реформы в лице Гройсмана. Это имеет в виду и Совет Европейского Союза, который вчера, 26 июня, утвердил выделение Украине 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи. «...Для покрытия финансовых потребностей Украины и поддержки экономической стабилизации и программы структурных реформ», – сказано в сопровождении к обещанию дать. Выделение деньжищ, правда, произойдет после ратификации документа в Раде и выполнения Украиной условий, которые будут прописаны в меморандуме. Но разве могут эти крайне добрые европейцы, понимающие душу и прочий «ливер» украинцев, написать что-то еще кроме: больше леса-кругляка, больше гастарбайтеров, дешевых и безотказных, больше почек и роговиц! И разве для них жалко?!А, может быть, у Джонсона или у кого-то из членов Совета ЕС вообще уже есть проблемы с почками и нужна скорая и дешевая трансплантация, а доноров в Европе нет. Зато в Украине их – пруд пруди, и все голодные, готовые задешево продать. Потому как «весьмирснами», а помощь стратегическому партнеру и даже где-то другу – это и есть настоящая европейская солидарность и интеграция во плоти......А тут еще премьер-министр Дании Ларс Расмуссен после встречи с Гройсманом, наверное, заявил, что в парламент его страны внесены документы, которые позволят наложить вето на строительство газопровода «Северный поток-2» («СП-2»). «У этого проекта есть геополитическая, европейская импликация, и сама Дания его решить не может. У меня есть сильное ощущение, что нам надо вынести этот вопрос на европейский стол переговоров», – заявил Ларс. А зарубить «СП-2» – это голубая, как природный российский газ, мечта каждого патриота, шумера, волонтера и даже ветерана АТО. И за ее воплощение в реальную жизнь можно заплатить и реформами Гройсмана и почками нации....С Днем Конституции, нация! Мы на верном пути. И уехавшие, и оставшиеся, и целые пока, и уже покоцанные медреформаторами Ульяны Супрун...