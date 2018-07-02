Центр имени Симона Визенталя призвал Киев уволить Матиоса

Неправительственная организация Центр имени Симона Визенталя призвала украинскую власть уволить с должности главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса за высказывания антисемитского характера. Об этом сообщило издание The Times of Israel. "Матиоса нужно уволить. Его высказывания возмутительны", - цитирует главу отдела Восточной Европы центра Эфраима Зуроффа израильское издание.

Скандал разразился после интервью Матиоса украинскому интернет-изданию Insider, где он сравнил Бориса Германа - подозреваемого в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко - с деятелем российского и германского социал-демократического движения начала XX века Александром Парвусом. "На каждой войне всегда есть свой Парвус, который привозил Ленину деньги на революцию, которая залила славян потоками крови на десятилетия. Тот тоже был еврейского происхождения. В этом случае с Украиной опять хотят сделать то же самое", - сказал военный прокурор.



Израильское издание приводит также мнение борца с проявлениями антисемитизма в Литве и Восточной Европе Довида Каца, который утверждает, что на Украине возрождается "яростный антисемитизм". "И после этого вы действительно намерены вступить в ЕС?" - заявил Кац. Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский также осудил интервью Матиоса, отметив в Facebook, что военный прокурор "считает, что евреи вновь хотят залить кровью славянские народы". Власти Украины пока никак не отреагировали на интервью Матиоса и международную реакцию на его высказывания.



Как отмечает израильское издание со ссылкой на доклад министерства по делам диаспоры Израиля, за минувший год на Украине удвоилось число антисемитских выпадов, зафиксировано более 130 инцидентов.



Центр имени Симона Визенталя основан в 1977 году в США. Его работа направлена на защиту прав человека, борьбу с терроризмом, антисемитизмом и изучением Холокоста. Центр назван в честь Симона Визенталя - общественного деятеля, основателя Центра еврейской документации в Австрии и "охотника за нацистами".

