В Disney создали человекоподобного робота-акробата

Инженеры из Walt Disney Imagineering разработали человекоподобного робота, способного выполнять сложные акробатические прыжки. Подробности о роботе, получившем название Stuntronics, приводит TechCrunch.



Stuntronics представляет собой третье поколение роботов-акробатов Disney, которые могут совершать трюки в полете после отделения от разгонного троса. Сперва инженеры использовали для экспериментов металлический брусок с инерциальным блоком и лазерным дальномером, затем они создали более сложного робота, состоявшего из трех сегментов, а теперь перешли к испытаниям робота с ногами и руками.



Судя по демонстрационному видеоролику, опубликованному на YouTube-канале TechCrunch, робот Stuntronics разгоняется при помощи троса, а затем отпускает его и выполняет в полете акробатические фигуры, после чего падает в специальную сетку.



Как полагают создатели робота, в будущем его более совершенные версии могут найти применение в качестве дублеров при выполнении опасных трюков, а также в развлекательных целях.



Отметим, что акробатическими навыками уже владеют и другие двуногие роботы. Так, в прошлом году инженеры Boston Dynamics научили робота Atlas делать сальто назад.







