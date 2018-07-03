Япония не будет относить биткоин к платежным средствам

Криптовалютные торговые площадки Японии будут регулироваться в соответствии с Законом о финансовых инструментах и биржах, то есть, биткоины будут рассматриваться как финансовый продукт. Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на местное издание Sankei.



По данным СМИ, Агентство финансовых услуг Японии (FSA) планирует изменить правовую базу, чтобы "сделать отрасль цифровых денег более прозрачной и безопасной".



На данный момент в Японии криптовалюты считаются платежным средством. Как сообщается, в связи с изменением законодательства, они станут рассматриваться как финансовый продукт.



Также биржи будут обязаны усилить защиту клиентов и хранить их средства отдельно от собственных. "В стране появится возможность выпуска деривативов на биткоин и другие монеты", - пишет издание.

