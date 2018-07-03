Кабмин предлагает давать до 20 лет тюрьмы за контрабанду

Кабмин предлагает давать до 20 лет тюрьмы за контрабанду

Кабинет министров Украины предлагает ввести уголовную ответственность за контрабанду товаров. Согласно информации на сайте украинского парламента, соответствующий законопроект №8543 о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно криминализации контрабанды товаров зарегистрирован в Верховной Раде во вторник и включен в повестку дня.

Правительство предлагает изложить в новой редакции ст.201 Уголовного кодекса, согласно которой за контрабанду товаров в значительных размерах предлагают карать лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

В настоящее время такая ответственность предусмотрена за перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля культурных ценностей, ядовитых, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия, боеприпасов и специальных технических средств негласного получения информации.

За контрабанду товаров "в крупных размерах" Кабмин предлагает карать лишением свободы на 8-15 лет с конфискацией имущества.

Согласно законопроекту, если вышеуказанные правонарушения будут совершены организованной группой или контрабанда будет в особо крупных размерах, виновным будет грозить лишение свободы от 15 до 20 лет с конфискацией имущества.

Законопроектом предлагают определить, что контрабанда товаров считает совершенной в значительных размерах, если ее стоимость в 500 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, в крупных размерах – если стоимость в 2тыс. и более раз превышает необлагаемый минимум, в особо крупных размерах – если ее стоимость в 5тыс. и более раза превышает такой минимум.

Преступления, связанные с совершением контрабанды, буду подследственны Национальной полиции или следственным органам, которые осуществляют контроль над соблюдением налогового законодательства, начавшим досудебное расследование.