Кабмин предлагает давать до 20 лет тюрьмы за контрабанду

Кабинет министров Украины предлагает ввести уголовную ответственность за контрабанду товаров. Согласно информации на сайте украинского парламента, соответствующий законопроект №8543 о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно криминализации контрабанды товаров зарегистрирован в Верховной Раде во вторник и включен в повестку дня.



Правительство предлагает изложить в новой редакции ст.201 Уголовного кодекса, согласно которой за контрабанду товаров в значительных размерах предлагают карать лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.



В настоящее время такая ответственность предусмотрена за перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля культурных ценностей, ядовитых, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия, боеприпасов и специальных технических средств негласного получения информации.



За контрабанду товаров "в крупных размерах" Кабмин предлагает карать лишением свободы на 8-15 лет с конфискацией имущества.



Согласно законопроекту, если вышеуказанные правонарушения будут совершены организованной группой или контрабанда будет в особо крупных размерах, виновным будет грозить лишение свободы от 15 до 20 лет с конфискацией имущества.



Законопроектом предлагают определить, что контрабанда товаров считает совершенной в значительных размерах, если ее стоимость в 500 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, в крупных размерах – если стоимость в 2тыс. и более раз превышает необлагаемый минимум, в особо крупных размерах – если ее стоимость в 5тыс. и более раза превышает такой минимум.



Преступления, связанные с совершением контрабанды, буду подследственны Национальной полиции или следственным органам, которые осуществляют контроль над соблюдением налогового законодательства, начавшим досудебное расследование.

