Популярное расширение для браузеров оказалось опасным шпионом

Браузерное расширение Stylish уличили в тайном сборе данных пользователей. Об этом на своем сайте сообщил разработчик Роберт Хитон (Robert Heaton).



Stylish привлекло более двух миллионов юзеров функцией изменения внешнего вида интернет-страниц. Его скины (оформление) позволяли заглушить оригинальные яркие цвета на сайте для удобного чтения или, напротив, раскрасить интерфейс.



Оказалось, что с января 2017 года в расширение было добавлено «шпионское» ПО. Оно собирает данные о посещенных пользователем сайтах на серверах компании SimilarWeb. После приобретения сервиса эта организация получила картотеку браузерных историй юзеров со всего мира. Теоретически, основываясь на истории просмотров, такие данные возможно связать с реальными именами людей или их контактными данными.



Хитон заметил, что в документах SimilarWeb, посвященных конфиденциальности данных, сообщается, что они собирают только «неличные» данные. Технически это может быть корректно, однако специалист обратил внимание на возможность взлома баз данных третьей стороной или их сливов недобросовестными сотрудниками.

