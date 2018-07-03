Россиян призвали вакцинироваться из-за Украины

Россиян предупреждают, что Украине в 2018-2019 годах грозит вспышка дифтерии, и советуют делать прививки. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в РФ.



"По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 22 июня, в 2018 – 2019 гг. Украине грозит вспышка дифтерии", – заявляет Роспотребнадзор. "Первые два случая дифтерии на территории Луганской области, находящейся под контролем Украины, зарегистрированы с начала 2018 года. Однако серологические исследования, которые необходимы для подтверждения диагноза, не проводятся", – добавляет ведомство.



Роспотребнадзор отмечает, что за последние 3 года "Украина испытывает острую нехватку вакцины против дифтерии и кори, что неизбежно приведет к эпидемиологическим осложнениям". Ведомство просит учитывать данную информацию при планировании поездок. Роспотребнадзор также отмечает, что "главной профилактической мерой в отношении дифтерии является иммунизация".



"В Российской Федерации прививки против этой инфекции проводятся в рамках национального календаря, охваты в течении последних лет составляют более 98% при рекомендованном ВОЗ уровне – не менее 95%", – говорится в сообщении.

