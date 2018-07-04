Новый метод лечения победит наркотическую зависимость

Исследователи из Техасского университета смогли обратить вспять изменения в химии мозга, связанные с употреблением наркотиков, у крыс. Благодаря лечению у подопытных животных снижалась тяга к наркотику. Вероятно, в будущем этот метод поможет людям, борющимся с наркотической зависимостью, избежать срывов, пишет The Indian Express.



При злоупотреблении наркотиками химия мозга меняется. Мозг начинает уделять больше внимания сигналам, стимулирующим употребление психоактивных веществ. Поэтому отказаться от наркотиков сложно. Нейромедиатор серотонин играет в вышеупомянутых изменениях ключевую роль.



Ученые обнаружили, что у наркоманов серотониновые рецепторы (5-HT2C) работают не так хорошо, как должны. Команда разработала, синтезировала и оценила эффективность ряда низкомолекулярных соединений в восстановлении баланса в мозге. Для эксперимента крыс научили нажимать на рычаг для получения дозы кокаина при определенных световых сигналах.



Когда у крыс сформировалась зависимость, половину начали лечить с помощью самых перспективных соединений. Остальные грызуны получали солевой раствор. Исследование показало: крысы, которых лечили новым методом, нажимали на рычаг гораздо реже, чем животные, получавшие солевой раствор, даже при появлении сигналов, связанных с наркотиком.

