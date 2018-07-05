Порошенко: украинская полиция приближается к европейским стандартам

Украинская полиция в результате реформирования уже приближается к европейским стандартам деятельности правоохранительных структур, уверен президент Украины Петр Порошенко.



"Изменения еще продолжаются. Работы – непочатый край. Но мы все видим, что новая полиция все меньше напоминает старую советского стиля милицию. Она все ближе, все плотнее приближается к европейским стандартам правоохранительной деятельности", - заявил П.Порошенко в ходе торжественной церемонии, посвященной дню Национальной полиции, на Софийской площади в центре Киева в среду.



Он подчеркнул, что доверие людей к представителям полиции возвращается и растет.



По словам президента, "новая полиция при взаимодействии со Службой безопасности Украины научилась эффективно противодействовать "пятой колонне" и так называемым полезным идиотам… и всем тем, кто вольно или невольно, корысти ради или из-за элементарной близорукости играет ту или иную роль в различных российских сценариях по внутренней дестабилизации Украины".



П.Порошенко отметил, что профессиональное противодействие таким сценариям Национальная полиция Украины "делает страну более сильной".

