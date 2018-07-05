Укрзализныця вдвое увеличила количество поездов к Азовскому морю

Укрзализныця вдвое увеличила количество поездов до Бердянска.



Об этом говорится на сайте УЗ.



"С 6 июля по 22 августа поезд № 228 Киев – Бердянск будет курсировать ежедневно вместо через день, как было раньше. Такое решение Укрзализныци позволит большему количеству пассажиров добраться до мест отдыха на Азовском море", - говорится в сообщении.



Из Киева поезд ежедневно будет отправляться в 19:38 и прибывать в Бердянск в 10:45. В обратном направлении отправление из Бердянска в 17:05 и прибывать в Киев в 10:26.



Поезд будет останавливаться на станциях им. Тараса Шевченко, Знаменка, Пятихатки, Днепр-Главный и других.

