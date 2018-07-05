Мадуро призвал военных Венесуэлы быть готовыми отразить вторжение США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал вооруженные силы «не терять бдительности» после появившихся в американских СМИ сообщений о готовности его коллеги из США Дональда Трампа начать военное вторжение в Венесуэлу, сообщает латиноамериканский телеканал Televisa.



Во время церемонии присуждения новых званий военным лидер Венесуэлы процитировал отрывки из американских газет. В них сообщалось, что Трамп с несколькими своими советниками обсуждал возможность военного вторжения в страну, в связи с чем Мадуро призвал защищать право Венесуэлы на мирную жизнь.



«Вам нельзя терять бдительность ни на секунду, потому что мы защищаем самое главное право, которое было у нашей страны за всю ее историю … — жить в мире», — заявил Мадуро.



Президент подчеркнул, что вопрос о военном вторжении Трамп задал «после визита венесуэльских оппонентов в Белый дом». Он также отметил, что «интервенция империи Соединенных штатов не может всегда быть решением проблем Венесуэлы».

