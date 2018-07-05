Модератор нации

Принципиально поддерживаю законодательную инициативу Тани Черновол, Тымчука («человек-каска») и какого-то примазавшегося к героям «Винника». На носу президентские выборы и Кремль, вне всякого сомнения, подвергнет жестоким кибератакам наши практически беззащитные «транзитные серверы», установленные в пунктах сбора бюллетеней. Хакеры Путина уже начали дестабилизировать ситуацию в украинском сегменте интернета, распространяя фейки, инсинуации и фото якобы беременного Климкина.



Пришло время принимать диктаторские законы для защиты нашего суверенитета и, в некотором роде, целостности. О чем предупреждает лидер «Информационного сопротивления» Тымчук? О том, что употребление консервов Мценского завода резиновых изделий опасно для вашего здоровья. И о том, что настало время решительно «противодействовать угрозам национальной безопасности в информационной сфере». Для этого необходимо банить, к е…ням, все сайты с подозрительным контентом, который может нанести вред «госучреждениям». Встал, допустим, член Кабмина утром. Не сам член встал, как вы понимаете, а его непосредственный носитель. Отлил, жарит яичницу из двух одиноких яиц, листает в телефоне френд-ленту и х..як!



Извините, сорвалось. Бац! Новость, содержащая страшную инсинуацию против лидеров партии и правительства. Он же расстроится вдрызг! Яичница сгорит, все два яйца, настроение уже будет не то, производительность труда члена Кабмина снизится. Вот как ему в таком тонусе гонять с помощью ВМФ контрабандистом в Черном море?



Специально обученные служебные собаки обнюхивают ай-пи, вычисляется провайдер, блокируется доменное имя сайта, вырубается на хер интернет на районе, все виртуальное пространство зачищается от кремлевской пакости вместе с владельцами доменного имя и соседями. Вот именно этого мы так долго ждали и за это люди в холодных кастрюлях стояли на европейском майдане

Пора уже навести порядок в интернете. Тянуть больше нельзя, поскольку рейтинг нашего главкома даже стыдно показать в приличном патриотическом обществе. Необходимы быстрые и решительные шаги, поскольку та же Тимошенко распоясалась. Она обвинила главкома в сепаратных переговорах с ЛДНР. Типа он хочет начать войну, чтобы затем ввести военное положение и отменить президентские выборы

Премьер поставил четкую задачу перед министром обороны Степаном Полтораком: зайти незаметно в нейтральные воды и обложить ху…холостыми выстрелами контейнеровозы, которые выжидают трех зеленых свистков. Это знак того, что таможня договорилась с орлами Гройсмана, которые по заданию МВД начали усиленную борьбу с контрабандой. Сигнала пока нет, а «финансовые потоки» обмелели. Надо срочно что-то решать. Немедленно! Отпускной сезон в разгаре, Сардиния ждет. И тут фейк в интернете, вероломно подсунутый ольгинскими ботами.Что может сделать опущенный член Кабмина? Написать гневный комент, пожаловаться модератору и, грустно свесив нос, пойти на рабочее место, украшенное свежескаченными фотками с японских мультиков. Все! Но после принятия долгожданного закона все изменится. Условный член Кабмина (с таким же успехом он может быть членом СНБО, членом парламентского комитета и даже Ириной Фриз) набирает номер дежурного следователя СБУ и пересылает ему эсемеской на городской телефон адресок сайта, который порочит честь и достоинство Гройсмана. Дальше все понятно: специально обученные служебные собаки обнюхивают ай-пи, вычисляется провайдер, блокируется доменное имя сайта, вырубается на хер интернет на районе, все виртуальное пространство зачищается от кремлевской пакости вместе с владельцами доменного имя и соседями. Вот именно этого мы так долго ждали и за это люди в холодных кастрюлях стояли на европейском майдане.Со временем будет создан единый реестр интернет-ресурсов, в котором будут представлены все без исключения «сливные бачки», мешающие членам правительства жить. Провайдеров обяжут закупать специальное оборудование для блокировки. Все же понимают, что придется блокировать до фига сайтов. Необходима специальная аппаратура.Кто ее должен оплачивать? Разносчики подрывного контента. Других вариантов нет и быть не может в принципе. Думаю, надо еще ввести должность админа нации. Ну чтобы превентивно отслеживать кремлевский контент и оперативно банить негодяев силами СБУ. Сюсюкаться нет времени. Нация подверглась массированной агрессии России, вопросы национальной безопасности стоят очень остро. Вы же посмотрите, что они, падлюки делают. Запретили «ВК», так миллионы сепаратистов с помощью VPN туда ходят, набираются сепаратизма по самые уши, а потом болеют за сборную России, заносят ватную заразу в чистые умы активистов, трансгендеров и антикоррупционеров.Пора уже навести порядок в интернете. Тянуть больше нельзя, поскольку рейтинг нашего главкома даже стыдно показать в приличном патриотическом обществе. Необходимы быстрые и решительные шаги, поскольку та же Тимошенко распоясалась. Она обвинила главкома в сепаратных переговорах с ЛДНР. Типа он хочет начать войну, чтобы затем ввести военное положение и отменить президентские выборы. Сразу сотни сайтов начали распространять эту фейковую новость. Вы представляете, сколько важных людей расстроилось? А если они расстроились, то не смогут качественно выполнять свои обязанности и уровень благосостояния нации резко снизится. Только хардкор, только полная блокада всех вражеских ресурсов. И забаньте, наконец, Кыцюндера! Она всех напугала военным положением! Страшно открывать паблики нации: все обсуждают эту новость, и я буквально вижу, как кремлевская зараза разъедает мозги пользователей. Одни пишут, что это провокация ФСБ, другие говорят, что провокация Тимошенко, третьи вообще грозятся всех расстрелять. Нет единообразия. Так дальше жить нельзя. Железной рукой следует выкорчевывать сорняки, которые буйным цветом расцвели в виртуальном пространстве. Если в ближайшие время не предпринять адекватные методы реагирования, то можем не успеть.