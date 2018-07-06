Роналду приготовился к переезду в Италию

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду начал заниматься поисками дома в Турине, куда он переедет в случае трансфера в «Ювентус». Об этом сообщает Marca.



По информации источника, португалец был счастлив жить в столице Испании, где также было комфортно его семье. Однако непростые отношения с руководством «Реала» вынудили его думать о будущем.



В качестве варианта для продолжения карьеры Роналду рассматривает «Ювентус». По информации на сайте итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио, «Старая синьора» готова вложить в трансфер форварда 400 миллионов евро. «Реал» готов продать его за 120-150 миллионов при том, что зарплата португальца составит около 30 миллионов в год.

