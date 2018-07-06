Иран хочет заблокировать поставки нефти - Reuters

Иран угрожает заблокировать поставки нефти через Ормузский пролив в Персидский залив, если США будут препятствовать продажам иранской нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на командующего Корпуса стражей исламской революции Измаила Ковсари.



"Если они захотят остановить иранский экспорт нефти, то мы не позволим любой перевозке нефти пройти через Ормузский пролив", - заявил он.



Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Америка выходит из соглашения по иранской ядерной программе и восстанавливают санкции против Ирана. Санкции будут возобновлять постепенно, и этот процесс займет от трех до шести месяцев.

