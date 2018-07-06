Кратковременные дожди вернутся в Украину на выходных

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять теплая и преимущественно сухая воздушная масса, лишь в отдельных районах при кратковременном дожде влажность немного повысится, сообщает Укргидрометцентр. В западных, Харьковской, днем - в центральных и Одесской областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.



Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 23-28°, в южной части до 31°, в Карпатах 15-20°.



В Киеве - без осадков, температура ночью 16-18°, днем 25-27°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 7 июля самая высокая температура днем была +34,7 в 2012 году, самая низкая ночью +9,2 в 1893 году.



8 июля в восточных и в большинстве центральных областей без осадков, на остальной территории местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 12-17°, на юге до 20°; днем в западных областях 19-24°, в южной, восточной части и в Днепропетровской области 27-32°, на остальной территории 23-28°.



В Киеве ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 24-26°.



6 июля в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 21-26°; в Днепре возле Киева 20°.

