The Sun: Скрипалей спас от смерти сильный дождь

Бывший полковник ГРУ, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, на которых было совершено покушение в Солсбери 4 марта, выжили благодаря сильному дождю: он снизил концентрацию отравляющего вещества «Новичок» на ручке входной двери их дома. Об этом сообщает таблоид The Sun со ссылкой на источник в службах безопасности Великобритании.



Как пишет издание, «Новичок» чувствителен к влаге, его эффективность снижается под воздействием воды и воздуха.



«По правде говоря, нам очень повезло. Если бы не проливной дождь, Скрипаль с большой долей вероятности умер бы. И его дочь Юлия, возможно, тоже», — сказал источник издания.



Британские власти возлагают ответственность за покушение на Сергея и Юлию Скрипаль на Россию. Москва отвергает эти обвинения. Президент России Владимир Путин говорил, что если бы в покушении использовалось боевое отравляющее вещество, Скрипали погибли бы на месте.

