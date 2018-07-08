В ближайшие сутки будет сухо и тепло

На Украине в ближайшие сутки 8 июля погоду будет определять поле слегка пониженного давления, сформированное в теплом воздухе, сообщает Укргидрометцентр. На большей части территории страны осадков не ожидается, лишь в Карпатах и в южных областях местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°, в южных областях ночью 19-24°, днем 29-33°.

В Киеве 8 июля без осадков, температура ночью 16-18°, днем 25-27°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 8 июля самая высокая температура днем была 35,0° в 1999 году, самая низкая ночью 8,3° в 1912 году.



На Украине 9 июля осадков не ожидается, лишь днем в Карпатском регионе местами кратковременные дожди с грозами. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура воздуха ночью 14-19°, днем 24-29°; в южной и восточной части ночью 18-23°, днём 30-35°.



В Киеве 9 июля переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.Температура ночью 17-19 °, днем 27-29 °.



По состоянию на 9:00 субботы, 7 июля, температура воды в Черном и Азовском морях была 21-26°; в Днепре в пределах г.Киева 22°.

