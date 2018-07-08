В звездном окружении: Оксана Марченко и Наоми Кемпбелл на модном шоу Dolce&Gabbana

На закрытой вечеринке 6 июля по случаю фантастического показа бренда Dolce & Gabbana show Alta Moda 2018 в итальянском городке Тремеццо всемирно известная модель Наоми Кемпбелл была замечена в компании популярной украинской телеведущей Оксаны Марченко.

Девушки были в восторге от потрясающего показа Dolce & Gabbana, а также от новых идей кутюрье для развития современной индустрии моды.

О встрече с легендарной топ-моделью Оксана Марченко рассказала в своем Instagram.:

«Легкость, грациозность и пронзительность во взгляде в очередной раз подтвердили её статус фешн-иконы, умение быть разной, но в то же время сохранять свой неповторимый фирменный стиль. Безумно благодарна за прекрасное время, проведенное вместе на празднике современной красоты».

Ежегодные шоу Dolce & Gabbana Alta Moda — это не только масштабный модный показ с участием супермоделей, но и настоящий праздник моды и лета. В этом году Доменико Дольче и Стефано Габбана организовали модные выходные на озере Комо, где с 4 по 10 июля открыт «бутик на воде». На пароходе Patria выставлены наряды, посвященные самому озеру Комо и местности рядом с ним. В этот уик-энд плавучий бутик стал первым пунктом в списке знаменитых гостей и участников показа.