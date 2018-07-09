Постпред США при НАТО выразил желание видеть Россию союзником

США хотели бы, чтобы Россия была союзником и торговым партнером, заявила в воскресенье постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.



"Я думаю, что президент (США Дональд Трамп – ред.) призовет Владимира Путина начать менять их поведение. Мы хотели бы, чтобы Россия была союзником, торговым партнером, но сейчас у нас есть санкции против России из-за ее враждебного влияния", — сказала она в эфире телеканала CBS.



Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле ранее сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Впервые они встретились в прошлом году в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.



Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

