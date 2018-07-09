"Ё-мобили" выставили на продажу в Минске

В Минске началась распродажа практически полной коллекции автомашин, созданных с 2010-го по 2014 год компанией "Ё-инжиниринг". Серийный выпуск нашумевшего гибридного "Ё-мобиля" с газобензиновым двигателем и электрической трансмиссией должен был начаться в мае 2012 года, но проект, продвигаемый миллиардером Михаилом Прохоровым, так и не был запущен.



Начальный объем производства планировался в 25 тысяч машин в год, было собрано 215 тысяч предварительных заявок. Но затем начало производства перенесли с конца 2012-го на конец 2014 года, а потом вообще отложили на неопределенный срок. А в апреле 2014 года стало известно, что группа "Онэксим" отказалась от проекта, продав всю техническую документацию государственному институту всего за 1 евро. После того как громкий проект свернули, команда создателей перебралась в Белоруссию.



Там сейчас и продаются "новенькие" "Ё-мобили" - несколько кросс-купе, Ё-Crossback EV и "Ё-фургон". Как говорится на странице продавца на сайте "Авто.ру", на продажу выставлены "прототипы, построенные компанией "Ё-инжиниринг" в период с 2010-го по 2014 год". Стоимость машин - примерно пять миллионов рублей, или почти 80 тысяч долларов. Цена зависит от состояния и комплектности автомобиля. Отметим, что изначально ориентировочная цена "Ё-мобиля" была объявлена в пределах 10 тысяч долларов.



Запрашивая такую сумму, продавец "напирает" на эксклюзивность предложения и историческую ценность транспортных средств, которые, по его словам, полностью на ходу и не требуют ремонта. К тому же на каждый автомобиль есть подборка исторических фотографий. Еще возможна доукомплектация и переоборудование.



Напомним, в период с 2010-го по 2014 год компанией "Ё-инжиниринг" было произведено несколько опытных образцов. Планировалось создать три модели на единой платформе - спортивное кросс-купе, "Ё-фургон" и городской "Ё-микровэн". Кросс-купе оснащено полным приводом и увеличенным клиренсом, с двигателем 45 кВт (60 л. с.), с генератором и системой накопления энергии, который обеспечивал мощность аналогичную двухлитровому 150-сильному ДВС. Разгонялся такой автомобиль якобы за 7 секунд до 100 км/ч, а работал на 92-м бензине либо природном газе.



"Ё-фургон" весит 650 кг, грузоподъемность двухместной машины - 750 кг. Дорожный просвет - 170 мм, двигатель - такой же, как и в кросс-купе, привод - полный.







