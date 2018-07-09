Ежедневно безвизом пользуются 9-12 тысяч украинцев

Безвизовыми поездками в страны Евросоюза пользуются от 9 до 12 тысяч украинцев в сутки. Об этом в понедельник, 9 июля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.



Так, с начала действия безвиза на конец июня в целом зафиксировано более 21 млн пересечений границы в ЕС гражданами Украины, что на 12% больше, чем за предыдущий аналогичный период.



В то же время в ГПСУ отмечают, что начиная с июня 2018 года, наблюдается рост числа украинцев, которые предпочитают безвизовые поездки и следуют в страны ЕС исключительно с биометрическими паспортами без отметок.



Только в июне зафиксирована 221 тысяча поездок по безвизу, что в 2,3 раза больше, чем за первые 30 суток безвиза, когда статистика была почти 96 тысяч человек.

