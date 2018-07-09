В суд Израиля подали иск против продажи оружия Украине - СМИ

Более 40 израильских правозащитников подали петицию в Высший суд справедливости (Верховный суд Израиля) с требованием прекратить экспорт оружия из Израиля в Украину, так как оно может оказаться в руках представителей сил, открыто придерживающихся неонацистской идеологии. Об этом сообщает в понедельник газета Haaretz.



По данным издания, правозащитники приводят в качестве доказательств видеокадры, на которых запечатлены бойцы батальона "Азов" с израильскими винтовками "Тавор".



Издание сообщает, что обращение в министерство обороны Израиля по этому вопросу не дало ранее результатов. Критерии минобороны по предоставлению лицензий на экспорт израильских вооружений не предаются гласности, вместе с тем, появление израильского оружия в руках признанных неонацистов должно рассматриваться как фактор против выдачи лицензии на экспорт вооружений в такие страны, считает Haaretz.

