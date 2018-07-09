Из-за отравления в лагере "Славутич" девочка 7 день подряд находится в коме

8-летняя девочка, которую госпитализировали с отравлением из оздоровительного заведения санаторного типа "Славутич" на Киевщине, седьмые сутки находится в коме, состояние ее стабильно тяжелое. Об этом сообщил председатель Киевской областной администрации Александр Горган, передает "Украинская правда".



"Ребенок до сих пор в коме, состояние стабильно тяжелое. Но давление, которое раньше поддерживали медикаментозно, поддерживает уже самостоятельно. Это единственный положительный сдвиг", - сказал он.



Здоровье остальных 11 детей, которые находились в лагере и также 2 июля жаловались на плохое самочувствие, по словам Горгана, "стабильно улучшается".



Председатель ОГА добавил, что специалисты области уже получили часть результатов анализов, которые брала Госпродпотребслужба в лагере, их сейчас изучают.



По словам Горгана, 10 или 11 июля на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям будет отчитываться представитель Госпродпотребслужбы, и после этого будет понятно, что спровоцировало отравление, и "будут приняты соответствующие решения"

