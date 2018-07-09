Сытник предупредил о глобальных последствиях работы Холодницкого

Если квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров оставит голову Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого в должности, последствия будут глобальные. Об этом руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил в интервью DW, передает УНН.



"Если будет решение такое, что оставят на должности, последствия будут более глобальные. Прокурор, который выбирает, привлекать или не привлекать в зависимости от политической ситуации. Прокурор, осуществляющий давление на судей, прокурор, осуществляющий на своих подчиненных давление определенное незаконное - все эти действия освящаются, и поэтому последствия для правоохранительной системы будут очень серьезные", - заявил Сытник.



Сытник отметил, что если комиссия решит не увольнять Холодницкого, а просто вынести ему выговор, то никто не сможет оспорить это решение.



Руководитель НАБУ также добавил, что сейчас рабочих контактов между ним и Холодницким нет.

