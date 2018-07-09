Футбольные сайты Суркиса возмущены тем, что ФФУ стало на защиту хорватских футболистов

История с видео-поздравлением в адрес Украины от хорватских футболистов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича стала одной из самых громких за все время проведения ЧМ-2018.



Напомним, что после победы на российской сборной в четвертьфинале ЧМ, Вида и Вукоевич сняли ролик, в котором сказали: «Слава Украине» и «это победа за Украину».



Позже футболистам в ответ на провокационный вопрос русских журналистов пришлось оправдываться за искренность своих эмоций. Оба стали пояснить, что не вкладывали никакой политики в свои слова, а всего лишь хотели отблагодарить украинских болельщиков за поддержку на протяжении всего чемпионата.



ФИФА по этому поводу начала расследования и уже постановила, что Виду наказывать не будут. А вот Вукоевича, по решении Хорватского футбольного союза, отстранили от дальнейшего участия в ЧМ в должности помощника тренера хорватской сборной.



В Украине на происходящее отреагировали оперативно. Президент ФФУ заявил, что всецело поддерживает право футболистов на выражение своих эмоций.



«Вида имеет полное право выразить уважение Украине и украинским болельщикам», - сказал он.



Также Павелко письменно обратился в ФИФА и УЕФА с просьбой не наказывать хорватского игрока.



Вероятно, что официальная украинская позиция положительно повлияла на решение ФИФА в отношении Виды. С него не стали взымать штрафов, а тем более не приняли решение о его дисквалификации.



Но, такая ситуация порадовала далеко не всех.



На спортивных сайтах, подконтрольных братьям Суркам сегодня вышли новости о том, что мол ничего важного ФФУ в поддержку хорватских футболистов не сделала. Более того, автора этих новостей были даже возмущены активностью Павелка в вопросе защиты игроков хорватской сборной.



Речь о порталах «Футбольный клуб», «Прессинг» и «Динамомания». Публикации негодования на каждом из трех вышли с абсолютно одинаковыми заголовками: «Мы отважные герои очень маленького роста...».



Примечательно, что все эти спортивные ресурсы администрирует некий Сергей Васильев. Он, как у казано в его профиле ФБ, был помощником Георгия Суркиса в бытность последнего президентом ФФУ. Сегодня же сайты Суркиса систематично дискредитируют деятельность ФФУ и весь украинский футбол в целом.



Но в этом конкретном случае ситуация куда более наглядна. Сам Григорий Суркис (будучи одним из вице-президентов УЕФА) ровно, как и его брат Игорь (будучи президентом ФК «Динамо Киве») даже пальцем не пошевелили, что бы защитить хорватских футболистов от несправедливой критики за любовь к Украине.



Суркисы не просто никуда не обращались, они предпочли откреститься от хорватских футболистов, которые долгое время играли за "Динамо". По данным портала "Комментарии" Суркисы даже дали команду удалить ролик с Видой и Вукоевичем с официального сайта их ФК после того, как история с видео начала набирать обороты.



