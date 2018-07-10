Джастин Бибер сделал предложение племяннице Алека Болдуина

Популярный канадский поп-певец Джастин Бибер обручился с американской моделью и телеведущей Хейли Болдуин - дочерью Стивена Болдуина, младшего брата актера и режиссера Алека Болдуина.



Племянница знаменитого Болдуина на три года моложе своего избранника: Биберу - 24 года, а Хейли - 21 год. Карьеру модели девушка начала в 2014 году и с тех пор побывала на обложках Harper's Bazaar, Vogue, Glamour и других изданий. У Хейли подписаны контракты с Moschino, Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbana и Ralph Lauren. В мае 2017 года Хейли Болдуин возглавила список самых красивых женщин мира по версии журнала Maxim, а в ноябре получила титул "Самая влиятельная девушка в мире стиля" на церемонии FN Achievement Awards 2017, напоминает BBC.



8 июля Хейли продемонстрировала свое обручальное кольцо. А предложение Джастин сделал ей днем раньше - 7 июля в одном из ресторанов на Багамских островах. Охрана певца якобы попросила посетителей ресторана убрать телефоны, прежде чем Бибер попросил руки Болдуин.



Отец Джастина, Джереми Бибер, подтвердил новый статус своего сына, загрузив в Instagram его фотографию с подписью, что он "готов перейти к следующей главе в своей жизни".









Кстати, в 2015-2016 годах у Бибера и Болдуин уже был роман, но тогда пара рассталась, Джастин вернулся к другой модели - Селене Гомес, с которой встречался и расставался несколько раз за последние пять лет. О том, что Бибер и Гомес в очередной раз расстались, а певец опять встречается с Хейли Болдуин, стало известно совсем недавно, в июне этого года.



Узнав о помолвке, Гомес якобы была потрясена и ошеломлена. Как заявил изданию HollywoodLife.com один из близких к ней источников, Селена не считала серьезными отношения Джастина и Хейли. По его словам, Гомес даже полагает, что это просто попытка Бибера заставить ее поревновать. Однако источник из окружения Бибера отметил, что тот устал от странных отношений с Гомес.

