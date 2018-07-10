Спасатели отказались использовать микросубмарину Илона Маска для эвакуации подростков из пещеры в Таиланде

Застрявших в полузатопленной тайской пещере подростков нецелесообразно эвакуировать с помощью микросубмарины, предоставленной IT-предпринимателем Илоном Маском. Об этом заявил глава координационного центра спасательной операции Наронгсак Осатанкорн, пишет The Guardian.



Ранее Маск сообщил в твиттере, что привез микросубмарину в Таиланд.

Только что вернулся из пещеры. Если микросубмарина понадобится, она готова. Она сделана из частей ракеты и названа «Вепрь» в честь футбольной команды [застрявших в пещере мальчиков]. Оставил ее тут на случай, если пригодится в будущем. Таиланд так красив.



Руководитель координационного центра спасательной операции Наронгсак Осатанкорн «вежливо отказался» от использования микросубмарины, пишет The Guardian. «[Предложенная Маском] технология хороша и сложна, но нецелесообразна для этой миссии», — заявил он.



12 подростков из тайской футбольной команды «Вепри» и их тренер в конце июня оказались заблокированы в полузатопленной пещере. Пропавших искали девять дней. Операция по их спасению началась 8 июля. На данный момент из пещеры вывели восьмерых детей.



Илон Маск предложил эвакуировать подростков с помощью микросубмарины, сделанной из трубы для подачи жидкого кислорода ракеты Falcon. Он заявил, что спасательная капсула способна вместить одного ребенка и достаточно легка для того, чтобы ее могли перемещать два водолаза.

