Водитель Трампа подал в суд на президента США

Водитель президента США Дональда Трампа Ноэль Синтрон обратился в суд из-за того, что компания Trump Organization в течение многих лет не оплачивала его сверхурочную работу. Об этом сообщает CNBC.



Синтрон работал на Трампа более 25 лет. Количество его рабочих часов колебалось от 50 до 55 в неделю. При этом, в соответствии с законодательством США, если человек работает больше 40 часов в неделю, за каждый последующий час он должен получать плату в 1,5 раза больше, чем обычная часовая ставка.



Водитель также пожаловался, что ему не повышали зарплату с 2010 года.



В Белом доме еще не прокомментировали данную ситуацию.

