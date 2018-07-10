Порошенко ответил на 40 петиций за три года

С начала работы сервиса электронных петиций на сайте Администрации президента в 2015 году президент Петр Порошенко ответил на 40 петиций. Об этом пишет РБК-Украина.



Отмечается, что за три года только 40 петиций набрали более 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения президентом, и получили ответ Порошенко.



При этом за 2017-2018 годы президент ответил только на две петиции, которые касались запрета российской социальной сети Вконтакте и пропаганды гомосексуальных отношений.



На сегодня АП на сайте идет сбор голосов под 639 петициями, а на рассмотрении у президента находится одна петиция - о льготном растаможивании автомобилей.

