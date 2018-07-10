Украинцы стреляют на Донбассе и это нормально - Волкер

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что украинские военные имеют право открывать огонь, ведь они на территории своего государства. Об этом он сказал в интервью Bild, отвечая на вопрос по поводу того, что в отчетах ОБСЕ есть информация о том, что огонь на Донбассе ведут как оккупанты, так в украинские военные.



"Конечно, украинцы стреляют в бою, но вы должны понимать, что все происходит на территории Украины. Нормально, что страна имеет своих солдат в своем государстве. И ненормально для одной страны иметь своих солдат в другом государстве. Это ситуация на Востоке Украины. На украинской стороне происходят нарушения прекращения огня. Но подавляющее большинство и наиболее серьезные нарушения происходят на оккупированной Россией территории", - сказал Волкер.



Волкер отметил, что стоит учитывать и разновидности нарушения режима прекращения огня.



"Не забывайте, что ОБСЕ считает нарушением прекращение огня. Если вы защищаете деревню в своей стране и вы попадаете под минометный огонь, это одно нарушение. Если вы стреляете в том направлении, откуда пришел огонь, это также является нарушением. Такова природа фразы "обе стороны". Это достаточно точно, но также искажает характер проблемы", - добавил спецпредставитель.

