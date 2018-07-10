95% обысков в Крыму приходятся на крымских татар – Джемилев

Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, украинский парламентарий Мустафа Джемилев сообщил, что 95% обысков в оккупированном Крыму касаются крымских татар.



"Сейчас сказать точное количество обысков невозможно, но еще несколько месяцев назад мы исходили из цифры в 800 обысков с момента оккупации. Около 95% из них приходятся все-таки на крымских татар… По ориентировочным данным выехали из Крыма около 20-25 тыс. крымских татар", - сказал М.Джемилев на пресс-конференции "ФСБ против Меджлиса: как российская власть продолжает обвинять крымских татар в терроризме" в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" во вторник.



По его словам, в соответствии с дооккупационной статистикой, число крымских татар было 280 тыс., что составляло 13% населения Крымского полуострова.



"Согласно с той переписью, которую они (оккупационные власти Крыма – ИФ) провели в октябре 2014 года, уже получалось, что крымских татар уже не 13,5%, а 10,5%. Этнических украинцев до оккупации официальная статистика была, что они составляли 24,5%, а в с соответствии с новой переписью оказалось, что этнических украинцев 15,5%", - добавил М.Джемилев.



И предположил, что резкое сокращение среди населения крымских татар и этнических украинцев могло быть вызвано страхом или неучастием людей в переписи.



В свою очередь, глава правления общественной организации "КрымСОС" Тамила Ташева уточнила, что сейчас известно о 95 уголовных делах на территории Крыма. "62 человека из 95 являются крымскими татарами. 45 уже есть обвинительных приговоров... 65 человек сейчас уже находятся в местах лишения свободы и 30 находятся под условными сроками", - проинформировала она.

