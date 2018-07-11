Очередной «бунт бляхарей»

«Бляхари». Типично постреволюционное украинское явление, связанно с интересной интерпретацией понятия «достоинства нации»: «Тварь я дрожащая или право купить «аудюху» на евросвалке имею»? До 2014 года тема с ввозом авто на иностранной регистрации без уплаты обязательных платежей в бюджет была монополией западных регионов. Подержанную «бэху», купленную в Польше за $800, завозили как бы временно в Украину и катались себе гордые жители Тернополя, Львова и Мукачева.



«Фишка» в том, что за смешные деньги можно ездить на «иномарке». Есть, правда, и риски. Приходилось каждые пять дней мотаться через границу, чтобы получить подтверждение «временного пребывания на таможенной территории нации». После «евромайдана» процесс ввоза «блях» приобрел глобальные масштабы. Появилась схема с оформлением авто на иностранную фирму. В той же Польше есть житель Жешува (почти приграничный с Украиной город), на которого зарегистрировано свыше десяти тысяч «блях». География «бляхарей» расширялась как лесной пожар под присмотром мудрого Шкиряка. По официальным данным, в Украину ввезено почти полмиллиона «блях». По неофициальным – под два миллиона. В Киеве бывают ситуации, когда на трассе не встретишь ни одну машину с номерами «АА». Только литовские «фольксвагены», польские «ауди» и даже какие-то «ниссаны» с грузинскими номерами.



Западные регионы Украины полностью утратили монополию на тему с «бляхами». Эпидемия покупок дешевых иностранных авто охватила всю нацию. Прямо «бляхарская лихорадка». Продажи у офицалов рухнули. В топ-рейтинге приобретений украинцев исключительно европейские подержанные «бренды».



Все акции «бляхарей» проходят по одной и той же схеме: как только их пытаются трогать за «европейское вымя», тысячи авто на польских и литовских номерах приезжают в Киев и намертво блокируют центр. Могут спокойно сидеть несколько дней, поскольку в машинах можно переждать непогоду, перекусить, поспать. Настоящий передвижной цирк в формате «автомайдана»

Наверное, проявился какой-то социальный слой, который был лишен возможности приобретать машины и вдруг стал «элитой». Гипотеза так себе, но пока все объясняет. Прошелся среди бастующих «бляхарей». Процентов семьдесят – просто эталонный образец жлоба. До сорока лет, с брюшком и в облегающих футболочках. Очень возбуждены. Еще бы: тут идет борьба за свои «кровные»

Идея не платить денег за растаможку оказалась настолько привлекательной, что возникло настоящее политическое движение «бляхарей». У них своя идеология. Типа мы европейцы, получаем мало, но хотим хорошие машины, а государство нас заставляет платить неподъемные налоги. В какой-то момент правительство и полиция проморгали качественный рост «поголовья «бляхарей». Попытки парламента законодательно зачистить правовое поле от существования «серых таможенных схем» с авто столкнулись с организованными и массовыми протестами.Все акции «бляхарей» проходят по одной и той же схеме: как только их пытаются трогать за «европейское вымя», тысячи авто на польских и литовских номерах приезжают в Киев и намертво блокируют центр. Могут спокойно сидеть несколько дней, поскольку в машинах можно переждать непогоду, перекусить, поспать. Настоящий передвижной цирк в формате «автомайдана». Пробки километровые, все пытаются объехать, «бляхари» прессингуют депутатов, троллят правительство. И, как правило, все заканчивается подписанием очередного «мирного соглашения»: власть делает вид, что как бы ищет выход из ситуации, а «бляхари» продолжают спокойно посылать на х..р полицию и фискальные органы. Они же «евросила».С ними считаются. Когда в Киеве начался «михомайдан», то специальные эмиссары от власти вели переговоры с лидерами «бляхарей» по поводу сохранения их нейтралитета. Типа, не связывайтесь с Саакашвили, вот вам немного денег и гарантии спокойной жизни.Этим летом премьер Гройсман объявил войну контрабанде. Ну, так он заявил. Стали осторожно прижимать «бляхарей», поскольку полицейские получили доступ к базе нерастаможенных авто и могли начать штрафовать за нарушение правил пребывания на территории Украины. Вот это и стало спусковым крючком и чем-то еще. Киев в очередной раз встал. Организаторы акции сообщают о десяти тысячах «блях», которые заблокировали центр. Ну, не знаю. Как по мне, так тысячи три-четыре. Но и это позволило полностью перекрыть все движение по улице Грушевского, где расположены Рады и Кабмин. Несколько тысяч «евровладельцев» скандируют под зданием правительства «Грой-с-ман», требуя выхода мощного хозяйственника к протестующим. Премьер благоразумно отсиживается в полицейском оцеплении. Страсти кипят.Я, конечно, поддерживаю любой движ, но на «бляхарей» мне откровенно… Как-то я равнодушен. Да, пара миллионов воспользовались дырой в законодательстве, купили себе подержанные авто. Не скажу, что полный хлам. Видел я и относительно свежие «мерсы», «рендж-роверы», даже «ягуар». Явно владельцы не отдавали последнее, покупая себе такую машину. Как правило, «бляхари» покупают вполне приличные немецкие авто. Другое дело, что с огромным «дисконтом». Следствием хлынувшего в Украину потока «блях» стало появление на дорогах водителей с пониженной социальной ответственностью. Это, конечно, реально пи..ц. Раньше грозой на дорогах Киева были авто серии «АН» (Донецк). Теперь их можно считать кроткими и культурными овечками. «Бляхари» вытворяют все, что угодно. Легко и непринужденно перестраиваются, паркуются на свежих газонах, весело подрезают и показывают различные жесты из окна. Не знаю, чем вызван подобный феномен…Наверное, проявился какой-то социальный слой, который был лишен возможности приобретать машины и вдруг стал «элитой». Гипотеза так себе, но пока все объясняет. Прошелся среди бастующих «бляхарей». Процентов семьдесят – просто эталонный образец жлоба. До сорока лет, с брюшком и в облегающих футболочках. Очень возбуждены. Еще бы: тут идет борьба за свои «кровные». За «бляшечку», которая стала путевкой в мир высокой моды, дорогих гамбургеров и дизайнерских кетайских джинсов.Акция бессрочная, поэтому пробки будут сохраняться неопределенное время. Интересно наблюдать за действиями правительства и парламента. С одной стороны, в центре европейской столицы собрались практически легальные контрабандисты, борющиеся за свои права. Послушать их лидеров, так просто слезы на глазах: последнее отдают на бензин, на лысой резине ездят, запчасти дорогие, а тут режим еще и отобрать «бляху» хочет. С другой – скоро выборы. «Бляхарей», если учитывать членов их семей, уже под три миллиона. Может и больше. Если их прижать, то они точно Киев разнесут. Тут не абстрактные европейские ценности и членство в НАТО, а конкретная «ауди». Понимать надо….