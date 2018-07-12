Аналитик рассекретил все новинки Apple этого года

Авторитетный аналитик Минь Чи Ку раскрыл подробности о будущих гаджетах Apple, которые будут презентованы в текущем году. По словам специалиста, производитель представит три новых iPhone и новый iPad Pro. Об этом пишет MacRumors.



Эксперт заявляет, что все три новых iPhone получат Face ID и чипы A12. При этом лишь две оснастят экранами OLED на 5,8 и 6,5 дюйма. Они же получат двойные камеры, а более бюджетную версию оснастят LCD-матрицей на 6,1 дюйма и одинарной камерой.



Ожидается, что iPad Pro также получит Face ID. помимо версии с экраном 12,9 дюйма, также будет выпущена 11-дюймовая. Предполагается, что она сменит 9,7-дюймовую модификацию. Устройства будут оснащены OLED-экранами и не получат кнопку Home.



Также Ку заявляет, что производитель обновит Mac mini, выпустив новое поколение. Эта информация противоречит более ранним слухам о том, что в Купертино откажутся от этого гаджета.



Что касается Macbook и Macbook Pro с экранами 12 дюймов, то у них будут обновлены лишь процессоры, дизайн же останется прежним.

