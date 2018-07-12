Телеканал «Интер» категорически не согласен с решением Нацсовета о наложении штрафа за концерт ко Дню Победы

Телеканал «Интер» категорически не согласен с решением Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о наложении штрафа в связи с трансляцией программы ко Дню Победы «Победа. Одна на всех» и будет защищать свои интересы и интересы миллионов телезрителей в судебном порядке.



Проведенная 22-23 мая 2018 года внеплановая выездная проверка канала Нацсоветом не привела аргументированных и обоснованных подтверждений нарушения телеканалом «Интер» положений действующего законодательства. Свои возражения на безосновательные обвинения телеканал направил в Нацсовет. Среди прочего телеканал отметил, что к государственному празднику День Победы над нацизмом во Второй Мировой войне (День Победы) была приурочена тематическая передача «Победа. Одна на всех». В программе «Интер» открыто осудил нацизм и напомнил о роли Украины в победе над ним. Осуждение нацизма является нормой для демократических обществ в течение последних 70 лет, в том числе на законодательном уровне. В 2006 году ПАСЕ в резолюции «О борьбе с возрождением нацистской идеологии» среди прочего отметила, что преступная деятельность нацистской политики и действий была безапелляционно доказана и осуждена военным трибуналом в Нюрнберге в 1945-1946 годах.



В акте проверки комиссия Нацсовета привела несколько цитат из программы. Все они связаны исключительно с осуждением нацизма как проявления фашизма. В эфире концерт «Победа. Одна на всех» стал абсолютным лидером, его посмотрели 7,3 млн человек. После выхода концерта на телеканал в течение нескольких недель поступали многочисленные обращения зрителей с благодарностями за созданную программу.



Телеканал «Интер» будет защищать интересы своих телезрителей и обжалует решение Нацсовета в судебном порядке.

