На Яворовском полигоне корью заболели 200 военных

Около 200 военных, проходящих подготовку на Яворовском полигоне во Львовской области, в конце июня заболели корью. О масштабной вспышке заболевания рассказал начальник Львовского военного госпиталя, полковник медицинской службы Иван Гайда, сообщает Укринформ в четверг, 12 июля.



По его словам, заболело преимущественно молодое пополнение в ВСУ: курсанты и резервисты.



"Вспышка инфекции кори на Яворовском полигоне уже ликвидирована, все эти пациенты продолжают нести службу. Как правило, инфекция была среди молодого пополнения и в незначительной степени среди курсантов и резервистов", – отметил Гайда.



Он добавил, что массовое заболевание среди военных стало закономерным результатом пренебрежения плановыми прививками, которые 15-20 лет назад "ради блага детей" им отказались сделать родители.

