Трамп не угрожал выйти из НАТО - Макрон

Президент Франции заявил, что Дональд Трамп ни публично, ни в частном порядке никогда не угрожал выйти из НАТО. Об этом сообщает The Associated Press‏.



Эммануэль Макрон также отметил, что лидеры двадцати девяти стран Североатлантического Альянса действительно встретились на внеочередной сессии в четверг утром. Но инициатива исходила от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, а не президента США, как передавали СМИ.



"Президент Трамп никогда ни на публике, ни наедине не угрожал выйти из НАТО", - сказал Макрон журналистам.

