НБУ повысил учетную ставку до 17,5%

Национальный банк Украины (НБУ) повышает с 13 июля учетную ставку на 0,5 процентных пункта (п.п.) - до 17,5% для приведения уровня инфляции в целевой диапазон в 2019 году.



Как сообщается на сайте центробанка, соответствующее решение "О размере учетной ставки" №443-рш утвердило его правление 12 июля 2018 года.



"Во второй половине 2018 года и в 2019 году на уровень инфляции будет влиять ряд факторов, эффект от которых, в отличие от ожидаемого повышения административно регулируемых цен и тарифов, должен быть компенсирован с помощью инструментов монетарной политики", - указано в сообщении.



В числе таких факторов НБУ отмечает более высокий, чем ранее ожидался внутренний спрос, в том числе на фоне повышения заработных плат и роста переводов от трудовых мигрантов.



Помимо этого, влияние на уровень инфляции будет оказывать спад интереса инвесторов к украинским суверенным обязательствам вследствие глобальной тенденции выхода инвесторов из активов развивающихся стран, отсрочка получения финансирования по программе сотрудничества с Международным валютным фондом, а также растущие инфляционные ожидания, которые продолжают превышать инфляционные цели Национального банка.



Это уже пятое решение о повышении учетной ставки: НБУ повысил учетную ставку с 12,5% до 13,5% годовых 27 октября 2017 года, затем до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года, до 16% годовых с 26 января 2018 года и до 17% годовых со 2 марта 2018 года.



В последний раз центробанк снижал учетную ставку - до 12,5% с 13% годовых - 26 мая 2017 года. До этого НБУ снизил ставку с 14 апреля 2017 года до 13% с 14% годовых, которая была установлена 28 октября 2016 года.

