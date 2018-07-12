Спасите Парковый! Собственники Паркового просят о помощи!

Вчера Алексей Струлев, кризис-менеджер КВЦ “Парковый” заявил о том, что в отношении Паркового началась новая рейдерская атака. Также он сообщает, что для этого злоумышленники использовали его бывшую супругу, с которой них длительный конфликт.

Струлев указывает, что злоумышленниками, виновными в подготовке рейдерского захвата является правительство Президента и партия БПП. При этом подчеркивает “При этом, Петр Порошенко, видя расправу над Парковым заявил, что он должен быть передан в СОБСТВЕННОСТЬ государства, а НЕ управление! Не могу не отметить, что все попытки захватить Парковый и незаконно поменять собственников начались с приходом новой власти Порошенко! При этом, я подчеркиваю, на данный момент, собственником скандально известной вертолетной площадки, которая находится на крыше Паркового стало доверенное лицо народного депутата от БПП Максима Ефимова – Сергей Московский!”

В публикации отмечается, что попытки рейдерского захвата предпринимались уже неоднократно. Так, первая попытка была предпринята в 2014 году сотрудниками СБУ, из-за чего пострадали арендаторы и собственники понесли финансовые потери. Вторая в 2017 году “с участием известных рейдеров – “Свобода”, “Правый сектор” и “Национальный корпус”. Захватчики без объяснения причин захватили здание, которое принадлежит на законных основаниях “Амадеус и Ко” отмечает Алексей Струлев.

В мае 2018 года по решению Днепровского районного суда г. Киева земельные участки и сам Парковый были переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами

Чтобы развеять все мифы Струлев отмечает “Парковый не намерен сдаваться под напором правительства Порошенко, я ответственно заявляю, что несмотря на передачу девять месяцев назад по решению суда имущества Амадеус в управление предприятию “Финансирование инфраструктурных проектов”, Амадеус и Ко продолжает оставаться собственником Паркового и успешно осуществляет свою хозяйственную деятельность!!!”