«Украинский выбор» Виктора Медведчука не оставит Андрея Лесика одного в неравной схватке с системой, - эксперт

Сотни инакомыслящих людей сидят за решеткой, а репрессивная государственная машина продолжает калечить новые жизни. Не так давно под ее удар попал и глава территориального совета «Украинский выбор ― Право народа» в Харькове и Харьковской области Андрей Лесик. Об этом в своем блоге пишет Андрей Мартынюк.



Эксперт обращает внимание, что сфабрикованное против Лесика дело длится уже не первый год, а истинная причина репрессий - это борьба политика за мир.



«Истинная причина давления на оппозиционного политика заключается в том, что он открыто выступает против политики разжигания войны. В то время как «партия войны» заинтересована любой ценой продолжать войну на Донбассе, Лесик выступает за то, чтобы разрешить конфликт мирным путем», - поясняет Мартынюк.



По мнению эксперта, Лесику предъявили абсурдные обвинения. Например, одно из обвинений - это причинение легких телесных повреждений сотруднику СБУ. Андрей Мартынюк уточняет – история с «избиением младенцев-силовиков» произошла, когда представители СБУ ворвались в больничную палату, где лежал Андрей Лесик. По версии СБУ, находясь под капельницей, Лесик оказал сопротивление сотрудникам и нанес им побои!



«Репрессии в отношении Андрея Лесика наглядно показывают, что действующий режим боится честной политической конкуренции - он способен только применять репрессии против своих оппонентов», - резюмирует Мартынюк.



По его словам, на всех, кто не согласен с политикой уничтожения Украины, навешиваются ярлыки «сепаратистов» и «агентов Кремля». Эксперт напомнил, как в марте 2017 года в Черновцах избили и задержали политолога Олега Хавича лишь за попытку создать организацию по защите прав национальных меньшинств. Или как обвиняли в госизмене журналистов Руслана Коцабу, Дмитрия Васильца, Евгению Тимонину, Муравицкого и многих других. Хотя они, как и Андрей Лесик, всего лишь выступили против политики войны, как собственно, и большинство украинцев.



Ссылаясь на опросы общественного мнения, Мартынюк делает вывод, «что запрос на мир со стороны украинского общества крайне высок». «Война на Донбассе является важнейшей государственной проблемой в глазах граждан – об этом сказали 78% опрошенных. А прекращение военных действий стало доминирующим требованием граждан к следующему президенту Украины (63%).



Сегодня все без исключения социологические исследования - «Рейтинг», КМИС, «Социс» и другие - наглядно показывают, что большинство украинцев выступают против войны на Донбассе», - констатирует блогер.



Андрей Мартынюк подчеркивает, что Лесик - активист движения Виктора Медведчука «Украинский выбор - Право народа», которое отстаивает право украинского народа на мирную жизнь.



«Запрос большинства украинцев выражает движение «Украинский выбор - Право народа» Виктора Медведчука, не оставляя Андрея Лесика одного в неравной схватке с системой и отстаивая право украинского народа на мирную жизнь.



Примеры сопротивления политическим репрессиям показывают, что только вместе мы сможем противостоять насквозь прогнившей системе, которая планомерно уничтожает нашу страну и наш народ, превратив Украину в нищую тоталитарную страну третьего мира вроде отсталых стран Африки», - подчёркивает в своем блоге Андрей Мартынюк.

