Reuters: Blue Origin намерена брать с туристов за суборбитальный полет по 200-300 тысяч долларов

Компания Blue Origin намерена продавать туристам места на своем корабле New Shepard для суборбитальных полетов по цене от 200 до 300 тысяч долларов. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на двух представителей компании, которые непосредственно участвуют в обсуждении ценовой стратегии, информирует УНН.



19 июня вице-президент Blue Origin Роберт Мейерсон заявил на конференции по перспективным космическим услугам, что компания планирует начать продажу билетов для туристов в 2019 году. Он не стал уточнять, когда конкретно предполагается приступить к бронированию и продаже мест на New Shepard и по какой цене.



Корабль, который сможет брать на борт шесть пассажиров, совершил с ноября 2015 года уже восемь испытательных полетов в автоматическом режиме, не вызвавших никаких нареканий. Последний по времени состоялся 29 апреля. По словам руководителя технологического отдела Blue Origin Дина Кассмэна, следующее испытание может быть проведено до конца лета.



Согласно источникам агентства Reuters, самыми первыми пассажирами корабля станут сотрудники Blue Origin, но к их отбору компания еще не приступала. По оценкам аналитика из консалтинговой фирмы Teal Group Марко Касереса, каждый полет на орбиту будет обходиться в 10 млн долларов, так что Blue Origin понесет убытки, по меньшей мере на первоначальном этапе.



Blue Origin — лишь одна из частных фирм, намеревающихся осуществлять регулярные туристические полеты в космос. Такие же планы строят, к примеру, Virgin Galactic и SpaceX.



Virgin Galactic провела в конце мая 13-е испытание своего корабля SpaceShipTwo. Ожидается, что стоимость двухчасового полета, во время которого шесть пассажиров смогут увидеть Землю с высоты 100 км, составит около 250 тысяч долларов. Сотрудники компании утверждают, что продали уже свыше 650 билетов, хотя по-прежнему нет ясности, когда SpaceShipTwo сможет стартовать с туристами на борту. Среди тех, кто изъявил желание отправиться на орбиту на этом корабле, — актеры Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс и Анджелина Джоли.

